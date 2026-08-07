“ไอซ์” นัดประชุม กมธ.งบฯ ถกปม TH-AI Passport 13 ส.ค.นี้ เชิญ “ไชยชนก-บ.เอกชน” เข้าแจง โยนถาม “ภาวุธ” เอง เหตุถอยตรวจสอบ

“รักชนก” นัดประชุม กมธ.งบฯ 13 ส.ค. นี้ ปม TH-AI Passport เผย เชิญ “ไชยชนก-บ.เอกชน-ไมโครซอฟต์” เข้าแจงด้วย ย้อนไปดูใครคุม ป.ป.ช.- สว.ได้ ย้ำ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่ รับเคลียร์ใจ “ภาวุธ” แล้ว โยนถามเจ้าตัวตอบเอง โดนคดีหรือไม่ จึงถอยเรื่องการตรวจสอบ
วันนี้ (7 ส.ค.) ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการติดตามโครงการ TH-AI Passport ว่า ล่าสุด กมธ. งบฯ ได้นัดประชุมในวันที่ 13 สิงหาคม ในช่วงเช้า ซึ่งครั้งนี้ได้เชิญนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเหมือนเดิม เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ก็ต้องมาดูว่าจะมาหรือไม่ และเชิญบริษัทเอกชนที่รับงาน รวมถึงไมโครซอฟต์ไปด้วย โดยโครงการที่นำไปใช้ได้ จะมีหนังสือรับรองจากองค์กรมาโดยตรงหรือไม่ เพราะในทีโออาร์เขียนว่าทุกเจ้าจะต้องมีหนังสือรับรองให้ผู้รับเหมารับจ้างด้วยนำไปใช้
ส่วนกังวลว่าจะเงียบไปหรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า พรรคประชาชน ตนเอง และ นายธีระชาติ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ติดตามมาตลอด และยังให้ข้อมูลกับประชาชนในเรื่องนี้เรื่อยๆ และยืนยันว่า ตนเองทำทุกวิถีทางเท่าที่ตำแหน่ง สส. จะให้เราทำ และทุกคนน่าจะเห็นปลายทางของเรื่องนี้ว่าจะไปในรูปแบบไหน เพราะหากไปยื่นที่ ป.ป.ช. ก็ดูว่าใครเป็นคนเลือก ป.ป.ช. มา ใครสามารถควบคุมได้ ก็คือ สว. และพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่า ฮั้ว สว. คือ พรรคการเมืองไหน หากทุกคนติดตามข่าวจะสามารถเชื่อมโยงภาพได้ สิ่งที่พวกเราทำได้ คือ นำข้อมูลต่างๆ ออกมาบอกให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างน้อยที่สุดเพื่อประกอบการตัดสินใจว่างบประมาณที่เสียภาษีไปนั้น หรือเงินที่เก็บเข้ากองทุน ถูกใช้ไปอย่างไร คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่นหรือไม่ เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องทำ
ส่วนได้มีการเคลียร์ใจกับ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แล้วหรือไม่ แล้วสาเหตุที่ถอยในการตรวจสอบ เพราะโดนคดีหรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า ก็มีการคุยกัน และคุยกันได้ปกติ และตนเองไม่กล้าไปตอบแทนเขาว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร