“เท้ง” เสียใจ เหตุกราดยิงใน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จี้ทบทวนมาตรการคุมอาวุธปืนจริงจัง

“หน.ปชน.” เสียใจเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ย้ำ สถานศึกษาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัย ชี้ ต้องทบทวนมาตรการควบคุมอาวุธปืนจริงจัง
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า จากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อเช้าวันนี้ (7 ส.ค.) ตนในนามหัวหน้าพรรคประชาชน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย ตลอดจนนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าว
นายณัฐพงษ์ ระบุต่อว่า แม้ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุ แต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของสังคม เป็นสัญญาณเตือนสังคมไทยอีกครั้งให้ต้องร่วมกันทบทวนมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างจริงจังและเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
“ผมและพรรคประชาชนขอสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยเร็วที่สุด และขอให้ประชาชนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” นายณัฐพงษ์ ระบุ