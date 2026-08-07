“ไอซ์” ยันไม่คิดตั้งรัฐบาลเขียว-แดง-ส้ม ย้ำจุดยืนเดิม เมิน “ธรรมนัส” ลืมเรื่องเก่า

“รักชนก” เมิน “ธรรมนัส” ลืมเรื่องเก่า ย้ำ ปชน. ยังจุดยืนเดิม หลังมีกระแสตั้งรัฐบาลเขียว-แดง-ส้ม บอกไม่ได้คิดไอเดียนี้ โยนถาม “พท. - กธ.” จะได้คำตอบมากกว่า
วันนี้ (7 ส.ค.) ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแส แดง-เขียว-ส้ม จะตั้งรัฐบาล ได้มีคนมาพูดคุยพรรคประชาชนแล้วหรือไม่ ว่า สิ่งที่เรายืนยันมา คือ จุดยืนว่ารอบนี้ เราหาเสียงเลือกตั้งว่าอย่างไร ก็จะกลับไปสู่คำสัญญาที่ให้ไว้ในวันเลือกตั้ง และคิดว่า เรื่องนี้ไม่ต้องถามพรรคประชาชน แต่ไปถามพรรคเพื่อไทย หรือตัวแทนพรรคกล้าธรรม เพราะพวกเราไม่ได้เป็นคนคิดไอเดียอะไรแบบนี้ แต่ทุกคนต้องมาถามเราว่าเรามีความเห็นอย่างไร เอาด้วยหรือไม่ แต่จริงๆ แล้วพรรคประชาชนไม่ใช่คนที่ตอบ ต้องไปถามจากปากพรรคเพื่อไทย และพรรคกล้าธรรม ที่อาจเป็นสองสีที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา น่าจะได้คำตอบที่ตอบโจทย์มากกว่า
ส่วนที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส. แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม บอกว่า ไม่ติดใจอะไรแล้ว ลืมไปหมดแล้วที่พูดในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พรรคประชาชนจะเปิดกว้างเรื่องนี้หรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า คิดว่าเรายังยืนยันจุดยืนที่หาเสียงเอาไว้ในช่วงเลือกตั้ง