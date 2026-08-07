พรรคส้มแถลงเสียใจ เหตุดรากยิงในโรงเรียน จี้คุมอาวุธปืน ยกระดับความปลอดภัย

‘พรรคประชาชน’ เสียใจเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จี้คุมอาวุธปืน-ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา ขอ งดเผยแพร่ความรุนแรง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า พรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อเช้าวันนี้ (7 สิงหาคม 2569) และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย ตลอดจนนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าว
พรรคประชาชน ระบุต่อว่า แม้ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุ แต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของสังคม เป็นสัญญาณเตือนสังคมไทยอีกครั้งให้ต้องร่วมกันทบทวนมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างจริงจังและเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม้ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
พรรคประชาชนขอสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรับมืออย่างมีความรอบคอบ และละเอียดอ่อน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยเร็วที่สุด พร้อมเตรียมแผนเยียวยาทุกฝ่ายที่สูญเสีย
พรรคประชาชน ระบุต่อว่า นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงขอความร่วมมือไม่เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งจากสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่หน้างาน และประชาชน