“ประเสริฐ” สั่งทุกหน่วย ศธ. เร่งช่วยเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอความร่วมมืองดแชร์ภาพ-ข้อมูลอ่อนไหว พร้อมรีบเดินทางกลับติดตามสถานการณ์
วันที่ 6 ส.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ว่า ขณะนี้ตนอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเร่งประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นลำดับแรก
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้กำชับให้เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
นายประเสริฐ ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชน งดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพ คลิป และข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะภาพผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ นักเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และสภาพจิตใจของครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแหล่งข่าวที่เป็นทางการเป็นหลัก
ทั้งนี้ นายประเสริฐ ระบุว่า ขณะนี้กำลังเร่งเดินทางกลับจากจังหวัดอุบลราชธานีโดยเร็วที่สุด เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัย คลี่คลายสถานการณ์ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคนอย่างดีที่สุด
พร้อมกันนี้ ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขออวยพรให้ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปลอดภัยและฟื้นตัวโดยเร็ว.