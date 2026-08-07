“อนุทิน” รู้สึกแย่ เหตุกราดยิง รร.นนทบุรี เสียใจมากกับผู้เสียชีวิต เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืน

นายกฯ รู้สึกแย่ เหตุกราดยิง รร.นนทบุรี เสียใจมากกับผู้เสียชีวิต เกิดในประเทศได้อย่างไร ชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืน
เวลา 11.11น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้ว และได้สั่งการให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุด พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่
"แย่มากเลย กับเหตุที่เกิดขึ้น" นายกรัฐมนตรีระบุ
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต โดยระบุว่าตนเสียใจมาก เห็นใจ ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเรา และเป็นเหตุผลที่ รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครอง ก็เพราะเป็นเหตุผลอย่างนี้
เมื่อถามว่า จะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่พยักหน้าแล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที