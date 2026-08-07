"ไอซ์" รับลูก "หมอฮา" จ่อชง กมธ.งบฯ สอบ สธ.ใช้เงินภาษีจัดอีเวนต์

‘หมอฮา’ ยื่น ‘รักชนก’ สอบ ‘ก.สาธารณสุข’ ใช้งบจัดอีเวนต์ ขณะที่ ‘ไอซ์’รับลูกเตรียมนำเข้าถก กมธ.ติดตามงบฯ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท และอดีตผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณและเงินนอกงบประมาณในการจัดอีเวนต์ของกระทรวงสาธารณสุข
โดย นพ.สุภัทร กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารจัดการที่น่าเป็นห่วง โรงพยาบาลจำนวนมากมีสถานะเงินบำรุงที่น้อยลงและมีความเสี่ยงที่โรงพยาบาลจะมีเงินบำรุงไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วย แต่เรากลับพบว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการจ้างออแกไนซ์จัดกิจกรรมต่างๆ จำนวนมาก โดยเป็นการใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาล เสี่ยงต่อการนำเงินงบประมาณไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและทุจริต ซึ่งหวังว่ากมธ.ฯ จะเรียกข้อมูลการจ้างออแกไนซ์ให้จัดกิจกรรมในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อมูล โดยข้อมูลที่ตนมีอยู่นั้นอย่างน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จัดอีเวนต์ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท หรือหากทั้งประเทศที่สามารถรวบรวมได้ก็ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท
ด้าน น.ส.รักชนก กล่าวว่า การจัดอีเวนต์ไม่ผิดในตัวของมัน หากประชาชนได้ประโยชน์ เช่น จ.เพชรบูรณ์ที่มีการจัดอีเวนต์นั้นทุกคนทราบว่าเป็นฐานที่มั่นของพ่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การนำงบประมาณมาจัดอีเวนต์นั้น ได้มีการแจกแจงงบประมาณเหมือนที่อื่นหรือไม่ หรือมีการนำงบมาลงผิดปกติจากจังหวัดอื่นหรือไม่ ทั้งนี้หากดูก็ใช้งบไม่เกิน 500,000 บาท และกระจุดอยู่ที่ 490,000 บาท หลายคนเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ตนมองว่า สปสช.ควรได้รับการสังคายนาเราทราบดีว่าไม่ว่าโรงพยาบาลไหน สปสช. ถ้ามีปัญหาเรื่องการจ่ายเงิน จึงต้องตรวจสอบว่าที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณไปยังสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม กมธ.ฯ เพื่อติดตามต่อไป