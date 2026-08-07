ศาลยกฟ้อง! คดีอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตฟ้องอธิบดีปกครอง ปมเด้งพ้นพื้นที่ ชี้ทำถูกระเบียบ เหตุมีข้อหา “เรียกรับเงิน"

ศาลคดีทุจริตยกฟ้องคดีอดีตปลัด จ.ภูเก็ตฟ้องอธิบดีกรมการปกครอง ปมสั่งเด้งพ้นพื้นที่ ชี้เป็นการโยกย้ายตามระเบียบ หลังถูกกล่าวหาเรียกรับเงิน ย้ำคำสั่งชอบด้วยกฎหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 มีคำพิพากษา วันที่ 3 เดือน สิงหาคม 2569 ระหว่าง นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นโจทก์ ฟ้อง นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นจำเลย เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีคำสั่งกรมการปกครองที่ 1512/2569 เรื่องให้ช่วยราชการ โดยมีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยปกครอง กรมการปกครอง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ศาลเห็นว่าการโยกย้ายไปวิทยาลัยการปกครอง เพราะถูกผู้ประกอบการ และประชาชน กล่าวหา เรียกรับเงิน โดยมีการให้ออกจากพื้นที่ และจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ย้ายไปวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครองทำตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่าง เห็นว่าโจทย์ไม่เป็นผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้อง