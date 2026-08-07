ไทย-พม่าร่วมมือใช้เทคโนโลยีดาวเทียมดับไฟ่า-แก้น้ำท่วม ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จัดการภัยพิบัติ

รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือไทย–เมียนมา ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมรับมือไฟป่า น้ำท่วม และดูแลทรัพยากรธรรมชาติชายแดน ยกระดับการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการโดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง
ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมา (Myanmar Space Agency) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกในทางสันติ
ทั้งนี้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA อธิบายว่าความร่วมมือครั้งนี้นำไปสู่การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจโลกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ โดยทั้งสองประเทศจะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ
ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยและเมียนมาใช้ข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกันในการติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน น้ำท่วม ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายแดน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และวางแผนรับมือได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ลดผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศ