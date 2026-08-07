“ธนารัตน์” แจงรับบทวิทยากร TH-AI Passport หวังกำกับใช้งบเหมาะสม ชูจุดเด่นคนไทยได้ใช้ AI ระดับโปร ลดเหลื่อมล้ำ เซฟงบ 900 ล้าน

“ธนารัตน์” พลิกเสียงค้านแจงเหตุรับบทวิทยากร TH-AI Passport หวังกำกับใช้งบเหมาะสม ชูจุดเด่นคนไทยได้ใช้ AI ระดับโปร ลดเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี เซฟงบไปกว่า 900 ล้าน เชื่อหากใช้เต็มที่เอกชนขาดทุนย่อยยับ
นายธนารัตน์ กัววัฒนาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ DomeCloud ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี กล่าวผ่าน “รายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ” เมื่อเร็วๆนี้ ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ TH-AI Passport ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยระบุว่าการทำงานเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้มีการสอดประสานกันหลายฝ่าย ขณะที่ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้าผลักดันให้ระงับหรือยกเลิกโครงการในชั้นตรวจสัญญา ในชั้นอัยการสูงสุด ที่ขณะนี้ยังไม่ลงนาม
แต่ตนเองมองว่า หากโครงการนี้หลุดรอดไปได้และต้องเดินหน้าต่อ ก็จำเป็นต้องมีคนเข้าไปดักรอข้างหน้าเพื่อกำกับดูแลให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมที่สุด จึงอาสาเข้าไปคลุกวงในรับหน้าที่วิทยากร เพื่อหาทางผลักดันให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ให้ได้มากที่สุดในกรณีที่ไม่สามารถระงับโครงการได้
นายธนารัตน์ กล่าวว่า สำหรับประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากการผลักดันในครั้งนี้นั้น โครงการได้ถูกออกแบบมาเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้งาน AI มาก่อนเป็นหลัก ระบบจึงมีความเรียบง่ายและเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที ไม่ถึงขนาดแอดวานซ์ให้โปรแกรมเมอร์ใช้งาน
ที่สำคัญคือประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการ ใช้งาน AI ระดับโปรฟรี โดยไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินแพงถึงเดือนละ 20 ดอลลาร์เพื่อใช้ AI ระดับโลก เพียงแค่เข้าสู่ระบบและเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอตามเงื่อนไขเพียงเดือนละ 10 นาทีเท่านั้นสามารถใช้ระดับโปรได้และใช้ได้เยอะกว่าเดือนละ20ดอลลาร์ด้วย และความเห็นตนค่อนข้างไปในทางบวกมีประโยชน์และใช้งานได้จริง
นอกจากนี้ ความคุ้มค่าที่เห็นได้ชัดเจนคือการเข้าถึงฟีเจอร์ราคาแพงอย่างการใช้ AI สร้างวิดีโอ ซึ่งปกติมีต้นทุนขายปลีกสูงถึงวินาทีละ 10 บาท แต่ประชาชนที่ผ่านเงื่อนไขจะสามารถสร้างวิดีโอได้ถึงเดือนละ 60 วินาที
ในขณะเดียวกัน สัญญาของโครงการก็ได้รับการปรับแก้จากการจ่ายเหมา 1,500 ล้านบาท มาเป็น การจ่ายตามผู้ใช้งานจริง (Active User) ในราคาเพียงหัวละ 25 บาทต่อเดือน จ่ายตามจำนวนจริง ซึ่งประเมินกันว่าคาดว่าจะช่วยรัฐประหยัดงบประมาณจาก1500ล้านบาท จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากเหลือประมาณ 600 ล้านบาท ทำให้งบประมาณหายไปประมาณ 900 ล้านบาท
นายธนารัตน์ ต่อว่า หากประชาชนเข้ามาใช้งานฟีเจอร์ระดับโปรอย่างเต็มที่ด้วยต้นทุนที่รัฐอุดหนุนให้เพียง 25 บาทต่อเดือน จะถือเป็นผลประโยชน์มหาศาลต่อคนไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เอกชนผู้รับงานเป็นฝ่ายขาดทุนได้เลยทีเดียว