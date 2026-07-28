‘ทรงศักดิ์’ เล็งมอบหมายทนายแจ้งความ ‘ยิ่งชีพ’ หมิ่นประมาทที่ สภ.บึงกาฬ หลังพบสื่อสารเข้าองค์ประกอบความผิด

"ทรงศักดิ์" เตรียมแจ้งความดำเนินคดี "ยิ่งชีพ" ฐานหมิ่นประมาท ปมเปิดชื่อโยงฮั้ว สว. เตรียมเดินเรื่องที่บ้านเกิดจังหวัดบึงกาฬ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 ก.ค. ที่ท้องสนามหลวง นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีตกเป็น 1 ใน 9 รายชื่อที่ถูกนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เปิดข้อมูล เชื่อมโยงกระบวนการฮั้ว สว. ว่า ขณะนี้ให้ทนายความและฝ่ายกฎหมายถอดคำพูดที่นายยิ่งชีพนำเสนอ ซึ่งมีส่วนหนึ่งเข้าองค์ประกอบของการหมิ่นประมาท และจะให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจ โดยจะไปดำเนินการที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาบ้านของตน