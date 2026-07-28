'พิพัฒน์' ย้ำสัมพันธ์ 2 น.1 พ.ยังดี คุยกันทุกสัปดาห์ พ้อสื่อปั่นไปเรื่อย "เนวิน" ไม่สนใจเรื่องพวกนี้

'พิพัฒน์' ยันสัมพันธ์ 2 น.1 พ. ยังดี หลังมีภาพแครมบรูว์เล ชี้คุยกันปกติทุกสัปดาห์ คบหากันมา 20 ปีแล้ว เผย 'เนวิน' ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ เข้าใจดี มีผู้ไม่หวังดีสร้างความแตกแยก
วันนี้ (29 ก.ค. 69) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์ภาพร่วมกับนายพิพัฒน์และนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า “สัมพันธ์ #นนพ (หนู เนวิน พิพัฒน์) ร้าวฉานปาน Crème Brûlée” (แครมบรูว์เล) ท่ามกลางกระแสข่าวรอยร้าวของ 2 น. 1 พ. ว่า ก็บอกแล้วพวกเราไม่มีอะไร เมื่อวานนี้ตนเองก็ให้ข่าวไปแล้วว่าเราเจอกันทุกสัปดาห์ และเมื่อวานนี้ก่อนประชุม นายกรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติ ซึ่งก็ดีจะได้ลบคำครหา ไม่งั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อย ตนเองก็ไม่ทราบว่ามาจากไหน ซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกเรา แต่ก็เป็นการปล่อยข่าวออกมาแบบหาตัวตนไม่ได้
ส่วนได้มีการพูดคุยถึงข่าวที่ออกมาในทางไม่ดีด้วยหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวยืนยันว่าไม่มี เราประชุมกันทุกสัปดาห์เป็นเรื่องปกติ ซึ่งมันก็ไม่มีความจริง พร้อมย้ำว่าเราคุยกันเป็นปกติทุกสัปดาห์
ส่วนนายเนวินได้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง นายพิพัฒน์กล่าวว่าท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้ เพราะคนการเมืองก็เข้าใจดีว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยก ดังนั้นก็ไม่มีอะไร
ส่วนแสดงว่าต้องมีการไปพูดคุยกันบ่อย ๆ ใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวย้ำว่าเราพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ในการที่เราได้เจอหน้ากัน รวมถึงได้โทรศัพท์คุยกันเกือบทุกวัน มีอะไรก็โทรถามไถ่
สำหรับกรณีที่นางกรุณา ชิดชอบ ภรรยาของนายเนวิน โพสต์ข้อความว่า “เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้ง ดีก็คบ ทรยศก็ตัดทิ้ง โตแล้วอย่าซับซ้อน” นายพิพัฒน์กล่าวว่าอะไรนะ ตนเองไม่ทราบ ยังไม่เห็นโพสต์เลย และยังไม่เห็นว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้พูดได้แล้วใช่หรือไม่ว่า 2 น. 1 พ. ไม่แตกกัน นายพิพัฒน์กล่าวว่าเราเป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปีสองปี แต่เป็นมาน่าจะ 20 ปีแล้วที่คบหากันแบบนี้ เราก็มาด้วยกัน ดังนั้นไม่ควรมีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน มีอะไรต้องคุยกันด้วยเหตุผลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ พวกเราก็ต้องมีเหตุผลในการคุยกัน