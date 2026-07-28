“สีหศักดิ์” สั่งสอบข้อเท็จจริงสาวจีนถูกการ์ดใช้กำลังเกินเหตุงานแฟนมีท เข้าใจความรู้สึก แต่ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

“สีหศักดิ์” สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมคนจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
วันที่ 28 ก.ค.ที่สนามหลวง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ให้ประเทศไทยตรวจสอบกรณีพลเมืองจีน ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควร โดยนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือ ว่า ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ส่วนที่คนไทยเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ ในเพจของสถานทูตจีนจำนวนมาก นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า สถานทูตก็ต้องออกมาชี้แจง ส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร คงต้องมีการตรวจสอบ ก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆ เราต้องเอาข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายดีกว่า
เมื่อถามว่าเราต้องมีการประสานกับสถานทูตจีนเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็เอาข้อเท็จจริงมาก่อนดีกว่า แล้วยังไงค่อยว่ากัน ผลตรวจสอบออกมาอย่างไรค่อยไปคุยกัน พร้อมย้ำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย