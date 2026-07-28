บอร์ด กทบ. เดินหน้า "SML PLUS" นำร่องชุดแรก 349 โครงการ 99.5 ล้านบาท พร้อมจัดสรรเงิน "ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง"

วันนี้(28 ก.ค.)นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (บอร์ด กทบ.) ครั้งที่ 6/2569 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติในประเด็นสำคัญเพื่อประโยชน์ของพี่น้องสมาชิกกองทุนฯ อาทิ โครงการ SML PLUS นำร่องชุดแรก จำนวน 349 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 99.5 ล้านบาท ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคง (อนุฯ SML พลัส) เสนอ หลังจากโครงการต้องรอการพิจารณามาอย่างยาวนานกว่า 3 ปี โดยบอร์ด กทบ. สั่งการให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งพิจารณาเพื่อให้การอนุมัติครอบคลุมกองทุนหมู่บ้านฯ ทั่วประเทศได้มากที่สุด โดยตั้งเป้าหมายวงเงินพิจารณาในรอบถัดๆ ไปรวม 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
ขณะเดียวกันที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงิน "โครงการไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" (ครั้งที่ 2) รอบล่าสุดอีก 283 ล้านบาท ช่วยลดภาระดอกเบี้ย เติมสภาพคล่อง และเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กองทุนหมู่บ้านฯ
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติการปี 2569 และวางแนวทางปี 2570 รวมถึงกำหนดตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลทุนหมุนเวียน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง เร่งรัดการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ที่ยังคงค้างอยู่ เพื่อให้พี่น้องกองทุนฯ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย