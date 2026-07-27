"โสภณ" ปลุกคนไทยรัก 3 สถาบันหลักเปิดเวทีเสวนาสืบสานพระราชปณิธาน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ปธ.สภาฯ ปลุกคนไทย รักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดเวทีเสวนาสัปปายะสภาสถาน สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมนำสวดมนต์ปฏิบัติธรรมถวายพระพรชัยมงคล
วันนี้ (27ก.ค.) ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาปลุกจิตสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย" โดยกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสำคัญของชาติที่ไม่อาจนำสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ โดยเล่าย้อนถึงประสบการณ์ในวัยเยาว์ที่คุณย่าเคยเล่าให้ฟังว่า ได้เดินทางด้วยเกวียนเป็นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อไปรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ อ.ลำปรายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่พร้อมเดินทางไกลเพื่อเฝ้ารับเสด็จ
นายโสภณ กล่าวอีกว่า ในปี พ.ศ.2558 เป็นช่วงที่เว้นวรรคจากการเมือง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ตนได้ร่วมกับประชาชนในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายพานพุ่ม และรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นประชาชนแต่งกายสุภาพ พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ถือเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “ชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยปราศจากการใช้งบประมาณแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย
นายโสภณ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน ผืนป่าบริเวณ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป ซึ่งตนจะเดินหน้าปลูกจิตสำนึกคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อรักษาผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้ปกป้องด้วยชีวิตและจะเดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดทรัพยากรธรรมชาติและผืนแผ่นดินของชาติให้คงอยู่สืบไป
ด้าน ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิวรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักชัยและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาโดยตลอด ทุกครั้งที่ประเทศเผชิญวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือภัยพิบัติ ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านสถานการณ์สำคัญมาได้ด้วยพระบารมี พระราชวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชน
ขณะที่ พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ยกเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่บรรพบุรุษไทยได้ร่วมกันต่อสู้และเสียสละเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติกลับคืนมา ทั้งในช่วงเวลาที่ประเทศเผชิญภัยสงคราม และการรุกรานจากภายนอก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความเสียสละ และความรักชาติของคนไทยในอดีต ปลุกจิตสำนึกให้คนในชาติระลึกถึงคุณค่าของความเป็นไทย และตระหนักถึงความสำคัญของความรัก ความสามัคคี และการร่วมมือร่วมใจกันของคนในสังคม อันเป็นรากฐานสำคัญในการธำรงรักษาความมั่นคงและความเจริญของประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
จากนั้น นายโสภณ นำผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมกิจกรรม "ธรรมะใต้ร่มพระบารมี" ตามหลักทาน ศีล ภาวนา และสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569