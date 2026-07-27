เปิดความเห็น 2 หน่วยงานรัฐ กำชับ "มหาดไทย" จ่อแก้ผังเมืองรวมเชียงใหม่ เปิดทางเอกชนใช้พื้นที่ป่าไม้บางส่วน รองรับท่องเที่ยว

เปิดความเห็น 2 หน่วยงาน "ทส.-สทนช." กำชับมหาดไทย จ่อปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่ เปิดทางเอกชนใช้พื้นที่ป่าไม้บางส่วน รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว "ทส." เสนอ หน่วยงานมหาดไทย เพิ่มข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท ด้าน "สนทช." เสนอเฝ้าระวัง "ผังน้ำลุ่มน้ำปิง" แม้การแก้บังคับผังเมืองรวมจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตผังน้ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบต่อน้ำหลาก แต่หากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณได้รับอนุญาต อาจกระทบระบบทางน้ำ
วันนี้ (27 ก.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ภายหลัง คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
มีสาระสำคัญ โดยเปิดทางที่ดินเอกชนในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้บางส่วนของอำเภอเวียงแหง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา ใช้ประกอบพาณิชยกรรมได้ รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่
ล่าสุดพบว่า 2 หน่วยงานรัฐได้ให้ความเห็น ต่อกรณี กระทรวงมหาดไทยจะเปิดทางที่ดินเอกชนในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้บางส่วน ได้แก่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีความเห็น ว่า กรณีการให้เอกชน ใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ควรกํากับดูแลการใช้ประโยชน์ อย่างเข้มงวด แม้ว่าจะเป็นที่ดินที่เอกชนเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
"เพื่อป้องกัน การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่อนุรักษ์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้"
ขณะเดียวกัน ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หากมีการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
ให้เพิ่มในข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนั้น ว่าให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ และให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้
ขณะที่ สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เห็นว่า เนื่องจากการใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในขอบเขตผังน้ำ ที่เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบต่อน้ำหลาก
"หากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ ขอให้กระทรวงมหาดไทย คํานึงถึงระบบทางน้ำตามผังน้ำลุ่มน้ำปิง ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว"
โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำ หรือกระแสน้ำ หรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ด้วย
มีรายงานว่า สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ จะอนุญาตให้ประกอบพาณิชยกรรม ไม่ได้หมายถึงการเปิดพื้นที่ป่าให้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด
เนื่องจากใช้บังคับเฉพาะที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะกฎหมายด้านป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาคาร และการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้
การแก้ไขครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในตำบลเปียงหลวง ตำบลแสนไห และตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง รวมถึงตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง และตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
โดยเพิ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมที่อนุญาตเฉพาะด้านเกษตรกรรม กิจการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม และการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ให้สามารถใช้เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารเดี่ยวได้ด้วย
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการจัดสรรที่ดินและไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
การปรับผังเมืองครั้งนี้เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินของตนได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจชุมชน การบริการ และการท่องเที่ยว สร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่อำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบต่อป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของส่วนรวม.