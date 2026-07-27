กกต.ลั่นคดีฮั้วสว.จบส.ค. อ้างไม่ใช่พนง.ไต่สวนเป็นผู้พิจารณาสำนวนที่รวบรวมได้เท่านั้น ใช้อำนาจอิสระไม่สนกดกัน

กกต. ย้ำคดีฮั้วสว.ไม่มียืดเยื้อ ปิดจบแน่สิ้นส.ค. อ้างไม่ใช่พนง.ไต่สวน แต่เป็นผู้พิจารณาสำนวนตามกม.และพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เท่านั้น ยันใช้อำนาจโดยอิสระ ไม่สนกดดัน แทรกแซง เพื่อให้ผลวินิจฉัยถูกต้อง ได้รับการยอมรับจากสังคม
วันนี้ (27ก.ค.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงกรณีการพิจารณาคดีฮั้วสว. ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนที่กฎหมาย กำหนด โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบ เพื่อครอบคลุม ข้อเท็จจริงทุกประเด็นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2569 จากนั้นจะมีการนัดประชุม เพื่อลงมติต่อไป พร้อมย้ำว่า กกต.มิใช่พนักงานไต่สวน แต่มีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ตามกฎหมาย โดยใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ รอบคอบ และเป็นกลาง เพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐาน ของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้น
"การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดสามารถชี้นำ แทรกแซง หรือกดดันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้ การพิจารณาทุกขั้นตอนยึดมั่นในหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย สำนักงาน กกต. ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ซึ่งยึดมั่นในหลักนิติธรรม ความเป็นกลาง และการพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญ โดยจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ผลการวินิจฉัยเป็นที่ยอมรับและสร้างความ เชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ "
กกต. ย้ำคดีฮั้วสว.ไม่มียืดเยื้อ ปิดจบแน่สิ้นส.ค. อ้างไม่ใช่พนง.ไต่สวน แต่เป็นผู้พิจารณาสำนวนตามกม.และพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เท่านั้น ยันใช้อำนาจโดยอิสระ ไม่สนกดดัน -แทรกแซง เพื่อให้ผลวินิจฉัยถูกต้อง ได้รับการยอมรับจากสังคม