จับตา 21 หน่วยงานรัฐ 77 จังหวัด นับพันท้องถิ่น แจ้งปรับปรุงแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ วงเงิน 3.78 แสนล้าน ตามร่างงบประมาณ ปี 70

ครบกำหนดสิ้นเดือนนี้! หน่วยงานรัฐ จังหวัด ท้องถิ่น 21 หน่วยงาน 8 กระทรวง 66 จังหวัด 1,967 อปท. แจ้งปรับปรุงข้อมูลตาม ร่างงบฯ 70 "แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ" จากวงเงินเดิม 378,060 ล้านบาท 49,415 รายการ เพื่อปรับปรุง ข้อมูลตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ ในระบบ Thai Water Plan ทั้ง รายละเอียดโครงการ/วงเงิน ให้สอดคล้องสถานการณ์ เพิ่มโครงการสำคัญ-เร่งด่วน พร้อมดำเนินการตอบโจทย์นโยบายรัฐ ทบทวนแผน ให้คุ้มค่า ตรงความจำเป็น และเกิดประโยชน์สูงสุด
วันนี้ (27 ก.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ จะเป็นวันสุดท้าย ที่ หน่วยงานของรัฐ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะแจ้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลวงเงินงบประมาณตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2570
ทั้งนี้ เป็นการปรับปรุง ข้อมูลตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ ในระบบ Thai Water Plan (ระบบ TWP) ของแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามมติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เมื่อ เม.ย. 2569
ข้อมูลเดิมในปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ จากรัฐบาลที่ผ่านมาจากจํานวน ทั้งสิ้น 44,161 รายการ วงเงิน 380,760.6667 ล้านบาท ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ตามหลักเกณฑ์ และการจัดลําดับความสําคัญในระดับลุ่มน้ำ และมาจัดลําดับความสําคัญระดับประเทศตามนโยบาย ของรัฐบาล
ต่อมา เมื่อตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว มีจํานวน 43,326 รายการ วงเงิน 346,673.6703 ล้านบาท โดยเพิ่มเติมงบฯ ได้ จํานวน 6,089 รายการ วงเงิน 31,386.9372 ล้านบาท
สรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่ผ่านการตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และมีความพร้อม จํานวน 49,415 รายการ วงเงิน 378,060.6075 ล้านบาท
จาก 21 หน่วยงาน 8 กระทรวง 66 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,965 แห่ง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งมีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566 – 2580) ทั้ง 5 ด้าน
ร่าง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566 – 2580)
ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 12,123 รายการ วงเงิน 55,397.4253 ล้านบาท
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำนวน 22,535 รายการ วงเงิน 169,255.7876 ล้านบาท
ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จำนวน 6,432 รายการ วงเงิน 112,216.1614 ล้านบาท
ด้านที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ จำนวน 2,051 รายการ วงเงิน 11,519.7844 ล้านบาท
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 1,020 รายการ วงเงิน 32,371.5076 ล้านบาท
จำแนกงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำแต่ละภูมิภาค ดังนี้ ภาคอีสาน วงเงิน 112,863 ล้านบาท จำนวน 18,789 รายการ ภาคเหนือ วงเงิน 97,304.95 ล้านบาท จำนวน 10,016 รายการ ภาคกลางวงเงิน 69,121.42 ล้านบาท จำนวน 7,021 รายการ
ภาคใต้วงเงิน 50,766.69 ล้านบาทจำนวน 5,092 รายการภาคตะวันออก วงเงิน 36,252.68 ล้านบาทจำนวน 2,862 รายการและ ส่วนกลาง วงเงิน 14,451.8 ล้านบาทจำนวน 381 รายการ
โดยในแต่ละภูมิภาคมีโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และโครงการสำคัญ ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยงานเดิมและงานใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาตรกักเก็บ 75.19ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,240,324 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 350,241 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับการป้องกัน 475,311 ไร่.