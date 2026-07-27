กกต.เคาะค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สส.อุดรธานี เขต 3 ไม่เกิน 1.9 ล้าน

กกต.กำหนดค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สส.อุดรธานี เขต 3 ไม่เกิน 1.9 ล้านบาท หากใช้เกินมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
วันนี้ (27 ก.ค. สำนักงาน กกต. แจ้งว่า ด้วยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2569 และคณะกรรม การการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดให้วันที่ 1-5 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง นั้นในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน สามารถใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สส.กรณีอันเนื่องมาจากการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง คือ วันที่ 20 ก.ค. 69 จนถึงวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 30 ส.ค. 69
ทั้งนี้ ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนค่าใช้จ่ายตามที่ กกต.กำหนดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือปรับเป็นจำนวน 3 เท่าของจำนวนจำนวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่ กกต.กำหนด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 154 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเติม