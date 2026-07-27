นายกฯ ถกความพร้อมเจ้าภาพประชุม World Bank-IMF โอกาสทองโชว์ศักยภาพ ยกระดับเชื่อมั่นเทียบ APEC-อาเซียน

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถกเตรียมความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปี World Bank - IMF 2026 กำชับทุกหน่วยงานเร่งเครื่องโค้งสุดท้ายลุยทุกมิติ ชูโอกาสทองโชว์ศักยภาพเวทีโลก ยกระดับความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและการค้าประเทศ เทียบชั้น APEC และอาเซียน
วันนี้ (27 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 2/2569 ที่ตึกภักดีบดินทร์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 2/2569 จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ ดังนั้น ระยะเวลาในการเตรียมการเหลืออีก 77 วัน ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม ทุกมิติ ทั้งด้านสารัตถะ ด้านพิธีการ ด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์และการจัดงานในภาพรวมของการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจของประเทศไทยต่อนานาประเทศ ที่มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยอยู่แล้ว การที่เราได้มีโอกาสจัดประชุมระดับโลกเช่นนี้ก็จะทำให้ความเชื่อมั่นนั้น ยกระดับสูงขึ้นและมีโอกาสมากมายทั้งทางด้านการค้าเศรษฐกิจ การเมืองและด้านภาพลักษณ์ต่างๆ นานา จึงถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญมากไม่แพ้การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก หรืออาเซียน
วันนี้ (27 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 2/2569 ที่ตึกภักดีบดินทร์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 2/2569 จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ ดังนั้น ระยะเวลาในการเตรียมการเหลืออีก 77 วัน ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม ทุกมิติ ทั้งด้านสารัตถะ ด้านพิธีการ ด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์และการจัดงานในภาพรวมของการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจของประเทศไทยต่อนานาประเทศ ที่มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยอยู่แล้ว การที่เราได้มีโอกาสจัดประชุมระดับโลกเช่นนี้ก็จะทำให้ความเชื่อมั่นนั้น ยกระดับสูงขึ้นและมีโอกาสมากมายทั้งทางด้านการค้าเศรษฐกิจ การเมืองและด้านภาพลักษณ์ต่างๆ นานา จึงถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญมากไม่แพ้การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก หรืออาเซียน