ครม.รับทราบงบกองทุนพัฒนายางพารา ปี 68 สตง.รับรองถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ

รัฐบาลเผย ครม. รับทราบรายงานงบการเงินกองทุนพัฒนายางพารา ปี 2568 ของการยางแห่งประเทศไทย หลังผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก สตง. ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
วันนี้ (27 ก.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบรายงานงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพารา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยรายงานดังกล่าวผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สตง. มีความเห็นว่า งบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กองทุนมีสินทรัพย์รวม 27,115.07 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,017.98 ล้านบาท และสินทรัพย์สุทธิ 26,097.09 ล้านบาท
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า การเสนอรายงานงบการเงินต่อคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนพัฒนายางพาราที่ผ่านการตรวจสอบจาก สตง. แล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ