“อาสพลธ์” จ่อบุก สถ.ตรวจห้องอธิบดี-เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์-คอมพ์ ล้างบางโกงสอบท้องถิ่น ชงแบล็กลิสต์ มศว

ปธ.กมธ.ป.ป.ช. เตรียมบุก สถ. 31 ก.ค.นี้ ตรวจห้องอธิบดี-ดูตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์-เช็กคอมพ์ ผอ. ลุยต่อล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่น จ่อชงขึ้นแบล็กลิสต์ “มศว”
วันนี้ (27 ก.ค.) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร นัดเข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ข้าราชการของ สถ. ในวันที่ 31 ก.ค. 69 เวลา 13.00 น. เพื่อหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
นายอาสพลธ์ กล่าวว่า กมธ.จะไปดูสถานที่จริงและติดตามเกี่ยวกับกระบวนการ จัดเก็บผลสอบในสถานที่จริง ตั้งแต่การรับแฟลชไดรฟ์ ในห้องทำงานของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของ น.ส.บุรณี แพรโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งต้องการไปดูสถานที่จริงขั้นตอนจริง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่ามีปัญหาการหล่ะหลวมในเรื่องอะไร
นายอาสพลธ์ ยังมีแนวคิดเสนอส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางให้ขึ้นแบล็กลิสต์ “มศว” ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพราะเหตุผลว่าเป็นผู้ที่ทิ้งงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยปกติยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขึ้นแบล็กลิสต์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐ ซึ่งการเข้าพบข้าราชการ สถ.ครั้งนี้ จะให้กำลังใจข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ท่ามกลางวิกฤตศรัทธาจากเหตุการณ์ทุจริตสอบในครั้งนี้
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ประธาน กมธ.ป.ป.ช. เห็นว่า ไม่ควรที่จะยกเลิกเพิกถอนผู้ที่สอบบรรจุไปแล้วทั้งหมด ด้วยเชื่อว่าอาจมีผู้ที่สอบโดยสุจริตอยู่ด้วย ดังนั้น ควรที่จะมีมาตรการคัดกรองคน