“อนุทิน” โยนมีคนทำบัญชีหลังบ้าน 20 ล.- คอนโด ไม่ปรากฏแจงรายการทรัพย์สิน ห้องชุดหรูยกให้เมียคนแรก

นายกฯ ลั่น มีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้หลังล่าสุด บ้าน 20 ล้าน-คอนโด ไม่ปรากฏแจงรายการทรัพย์สิน เผย ห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์ค ยกให้เมียคนแรกแล้ว เหตุหย่าร้าง
วันนี้ (27 ก.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกฯ ไม่ปรากฏบ้านพักตากอากาศ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ราคา 20.5 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 2 แห่งที่กรุงเทพฯ และ จ.เชียงใหม่ ในบัญชีทรัพย์สิน ว่า “ไม่ปรากฏ แสดงว่าไม่มี”
เมื่อผู้สื่อข่าวซักว่า แล้วมันหายไปไหน นายกฯ ตอบว่า “มันไม่ได้หาย มันไม่รู้ ผมแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้ว แล้วมันเคยมีหรือไม่” ผู้สื่อข่าวจึงตอบว่า เคยมีสมัยรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ นายอนุทิน ตอบว่า “ไม่ใช่ ไม่น่าใช่ ถ้ามีก็ต้องขายอย่างถูกต้อง ถ้ามี ผมมีคนทําบัญชีทรัพย์สินให้อย่างถูกต้อง มันทําเองไม่ได้หรอก มันเยอะ ให้คนทําให้ แล้วผมก็คอยตรวจสอบ”
ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า ถ้าไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่ นายกฯ ตอบว่า เอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่า จังหวะนี้ นายกฯหัวเราะและชี้มือไปที่ผู้สื่อข่าวพร้อมพูดว่า อย่ามาพูดเปล่าๆ
ผู้สื่อข่าวซักต่อว่า เป็นห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์ค คอนโดมิเนียม ที่กรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีปรากฏ นายกฯ กล่าวว่า “วอเตอร์ฟอร์ดที่ไหน ฉันยกให้เมียคนแรกไง เป็นส่วนหนึ่งของ Sentiment” โดยก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ นายกฯ ย้ำอีกว่า “Divorce Sentiment (ข้อตกลงการหย่าร้าง)”
เมื่อพูดผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงกรณีคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่ นายกฯ ตอบว่า “อันนั้นไม่มี”