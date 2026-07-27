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“อนุทิน” ลั่นต้องไล่บี้ต่อเนื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่น หลัง กก.ชุด “ปกรณ์” รายงาน ย้ำคนผิดไม่มีหลุด ทุกข้อมูลเชื่อมโยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ลั่นต้องแอกชันต่อเนื่อง ปมทุจริตข้อสอบท้องถิ่น หลัง คกก.สอบชุด “ปกรณ์” รายงานผล ย้ำ คนผิดไม่มีหลุด ทุกข้อมูลเชื่อมโยง

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รายงานผลกับนายกฯ แล้วจะมีแอกชันอย่างไรต่อไป ว่า “น้องติดตามข่าวบ้างหรือเปล่า แอกชันแรกมีการย้ายผู้บริหารกรมปกครองท้องถิ่น ไปประจําสํานักงานปลัดกระทรวง แอกชันที่สอง ตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สอบสวนข้อเท็จจริง แอกชันสาม ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง กับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง แอกชันที่สี่ ตั้งนายปกรณ์ กํากับดูแลการทุจริตครั้งนี้ แอกชันที่ห้า ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตํารวจ ติดตามออกหมายจับออกหมายเรียก และจับกุมผู้ที่ถูกกล่าวหา แอกชันที่หก คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประชุมและมีมติยกเลิกการประกาศผล โดยแจ้งไปยังจังหวัดต่างๆ แอกชันที่เจ็ด เดี๋ยวคอยดู เดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียก หรือหมายจับ ผู้ที่ทําการสอบสวนพบเส้นทางทางการเงิน การกระทําและการติดต่อเชื่อมโยง แล้วทําไมบอกว่าไม่ทําอะไร”

เมื่อถามว่า ถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีได้มีการแอกชันท้วงติงให้ชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก่อนแต่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ก กลาง ต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เลยไปแล้ว ตอนแรกมีการท้วงติงไปแล้ว แต่คณะกรรมการมีอำนาจออกมติเองได้ ถามว่าขัดนโยบายนายกรัฐมนตรี​หรือไม่ ก็ต้องยืนยันกลับไปว่า “เขามีอำนาจ” แต่สุดท้ายเมื่อข้อเท็จจริงหลายอย่างออกมา เขาก็ไปดู ขณะเดียวกัน กสถ.มีคณะกรรมการ คนในกรม ตัวแทนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ

“สุดท้ายก็เป็นไปตามที่ผมท้วงติงไว้ ซึ่งแสดงว่าเซนส์ของผมถูก แต่ของพวกเขา ก็ใช้ดุลพินิจ ไม่เกี่ยวกับผม ซึ่งพอไม่สนแล้วเกิดอะไรขึ้น ก็บอกแล้วให้เชื่อนายกรัฐมนตรีดีกว่า”

เมื่อถามว่า เป็นบทเรียนที่อันตรายหรือไม่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง ไม่ว่าจะอันตรายหรือไม่อันตราย เพราะในเมื่อตนเองบอกแล้ว ว่า ไม่น่าจะใช่ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งอย่างน้อย ซึ่งอย่างน้อยคนที่อยู่ใน กสถ. 6 คน ที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงที่ตนเองดูแล ก็ถูกดำเนินการเดินตามนโยบายของตนเอง

เมื่อถามว่า ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล การยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น ถือว่ารับผิดชอบเพียงพอแล้วหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนนั้นก็เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ ส่วนเรื่องการดำเนินคดี มีตำรวจ ป.ป.ช. และคณะทำงานของนายปกรณ์ ที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมตรวจสอบ ดังนั้น ใครทำผิดไม่มีทางที่จะหลุดออกไปได้เลย ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมโยงกัน