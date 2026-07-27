“อนุทิน” ย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวฮั้ว สว.ไม่ตั้งวอร์รูมสู้ ซัดรำคาญ-สมเพชพวกไล่บี้ ยันไป รร.พูลแมนไม่มีอะไรในกอไผ่แต่อาหารอร่อยคุ้มราคา

“อนุทิน” ซัดรำคาญ-สมเพช พวกไล่บี้ ย้ำรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฮั้ว สว. ลั่นไม่ตั้งวอร์รูมสู้ ยอมรับไปพูลแมนทุกวัน เทปันยากิอร่อย บุฟเฟ่ต์คุ้มราคา สปาดี เคยเจอ สว.เพียบ ยันไม่มีอะไรในกอไผ่
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีประเด็นการฮั้วสว.จะกระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ว่า เสถียรภาพรัฐบาลจะยิ่งแน่นขึ้น เนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำ สิ่งเหล่านี้ สว.เป็นกลไกหนึ่งในระบอบรัฐสภา ทำหน้าที่ตรวจสอบและออกกฎหมาย ไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน สว.เรียกไปตอบกระทู้เราก็ต้องไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎร ความพยายามทั้งหลายก็ว่าตามกฎหมาย รัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหา เช่นมีคนกล่าวหาตนแต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบถามมาตนก็ชี้แจงเรียบร้อยทุกอย่างทุกประเด็น
เมื่อถามว่าที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี ตนให้การเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งปีกว่าแล้ว
เมื่อถามย้ำว่ากรณีจะยื่นฟ้องนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ดำเนินการไปหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่ มันมีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้อง จะมาบังคับให้ไปฟ้องวันนี้วันนั้นไม่ได้ ตนมีทนายความไม่ได้เขียนเอง หากเขียนเองจะยิ่งช้า
เมื่อถามว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยต้องตั้งวอร์รูมรับมือเรื่องนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าไม่มีวอร์รูมที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้ เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วจะไปตั้งทำไม
เมื่อถามย้ำว่าเป็นการตั้งเพื่ออธิบายเนื่องจากประเด็นต่างๆไปถึงความรู้สึกประชาชนอย่างรวดเร็ว นายอนุทิน กล่าวว่า ตนว่าเรื่องนี้เริ่มมาเป็นปีแล้วไม่เห็นไวตรงไหนช้าจะตาย
เมื่อถามย้ำว่าหากถามตรงๆมั่นใจใช่หรือไม่ว่าเรื่องฮั้วสว.จะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษา แต่ถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตนที่เป็นหัวหน้าพรรคตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงนี้เมื่อปีที่แล้วว่าก่อนเลือกสว. 1 เดือน ตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้อง ข้องแวะ ข้องเกี่ยวใดๆเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้น หนังสือนั้นยังอยู่แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่ มัวแต่ไปถามไปฟังคนโน้นคนนี้แล้วเอามาเป็นเรื่องเป็นราว
เมื่อถามว่าจะเอาหนังสือดังกล่าวออกมาเน้นย้ำหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ได้เพราะไม่ได้เป็นความลับและรู้อยู่แล้วหากมีเรื่องขึ้นมาก็ต้องนำมาเผยแพร่
เมื่อถามว่า กรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมพูลแมนเพื่อพูดคุยเรื่องฮั้วสว.นายอนุทินได้เดินทางไปที่โรงแรมพูลแมนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า โรงแรมพูลแมน ต้องถามว่าวันไหนตนไม่ไป อย่าถามว่าตนไปวันไหน ตนอยู่ตรงนั้นของตนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ตั้งแต่ก่อนเป็นรองนายกฯด้วยซ้ำ เทปันยากิอร่อย บุฟเฟ่ต์ก็ดีนะ คุ้มราคา
เมื่อถามว่ามีความพยายามเชื่อมโยงถึงวันที่ผู้สมัครสว.ไปรวมตัวกัน นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมพูลแมน และมีวันไหนตนไม่ไป ตอนไม่ได้เป็นรองนายกฯก็ไปใช้สปา ตั้งแต่เขามีแล้วมั้ง
เมื่อถามว่าวันที่มีการรวมตัวกันได้เดินไปทักทายหรือไม่ จนทำให้เกิดข้อสงสัย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนทักทุกคนเพราะส่วนใหญ่ตนนั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้โดยเฉพาะตอนไม่มีตำแหน่ง แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว รปภ.ไม่ยอมให้นั่ง ส่วนได้คุยเรื่องสว.หรือไม่นั้น ตนอยู่ที่พูลแมนเช้าจดค่ำทุกวัน คนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพด้วย ตนก็ให้ถ่ายทุกคน ตนไม่เคยเข้าไปขอใคร
เมื่อถามอีกว่าทราบหรือไม่ว่ามีการรวมตัวกัน นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบ เจอก็ทักทุกคน เช่นเจอสื่อก็ทักทาย เมื่อถามย้ำอีกว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสว.หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เพียบ โรงแรมนี้เหมือนสมัยก่อนแถวพญาไท ราชเทวี ที่เป็นที่รวมตัวของคนตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ เพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติ ไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้น เมื่อถามว่าไม่มีอะไรในก่อไผ่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเสียงดังทันทีว่า ตรงนั้นไม่มีก่อไผ่
เมื่อถามว่าไม่สามารถนำเรื่องนี้เชื่อมโยงกับเรื่องฮั้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถามตนก็ต้องตอบว่าไม่สามารถ มันไม่เกี่ยว เมื่อถามอีกว่ามีการเชื่อมอดีตที่ปรึกษาเกี่ยวกับคดีฮั้วสว. นายอนุทิน ย้อนถามว่า ใครอดีตที่ปรึกษาคนไหน ขอให้เอ่ยชื่อ หากเป็นที่ปรึกษาตนก็ต้องมาลาออกกับตนจะไปลาออกกับคนอื่นได้อย่างไร และหากมีใครมาลาออกไปลง สส. สว.ก็เป็นเรื่องปกติ หากไม่ออกก็ขาดคุณสมบัติ จึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลย และส่วนใหญ่ใครลาออกตนไม่ดึงเพราะถือว่าหากใจคิดออกแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่อยากทำงานแล้ว
เมื่อถามว่ากังวลใจหรือไม่จะมีคนไปร้องเรียนจนนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ”ถามว่ากังวลหรือไม่ ในเมื่อไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไม รำคาญไหม รำคาญ “ เมื่อถามว่ารำคาญมากหรือไม่และรำคาญแบบไหน นายอนุทิน หัวเราะหึๆในลำคอ ก่อนกล่าวว่า ”สมเพชๆ“