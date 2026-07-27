“ทนายอั๋น” หอบหลักฐานฮั้ว สว.ยื่นฝ่ายค้านชง อสส.ส่งศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดทั้งขบวนการ จ่อฟ้อง กกต.ผิด ม.157

“ทนายอั๋น” หอบหลักฐานคดีฮั้วเลือก สว.ยื่นฝ่ายค้านชงอัยการสูงสุดส่งศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดขบวนการตามมาตรา 49 พร้อมจ่อฟัน กกต. มาตรา 157 ด้าน “พนิดา” ย้ำ กกต.มีหน้าที่รวบรวมหลักฐานส่งศาล ส่วน “ภัณฑิล” เรียกร้องคุ้มครองพยาน หยุดข่มขู่ผู้เปิดโปงข้อมูล
วันนี้ ( 27 กรกฎาคม) ที่รัฐสภา นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋นบุรีรัมย์” เข้ายื่นหนังสือพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ต่อ น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน และนายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน เพื่อผลักดันการดำเนินคดีในอีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากกระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ภาคประชาชนได้รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตเลือก สว.อย่างต่อเนื่อง และเคยนำข้อมูลมายื่นให้พรรคประชาชนแล้ว 2 ครั้ง ขณะนี้เห็นว่าพยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงและมีน้ำหนักมากขึ้น จนเข้าข่ายอาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครอง หรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดด้านความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังนั้นหากรอเพียงการพิจารณาของ กกต.ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่ อาจไม่ทันต่อกรอบเวลาที่เหลือเพียง 2-3 เดือน จึงเสนอให้พรรคประชาชนพิจารณาใช้ช่องทางยื่นเรื่องต่อสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย
นายภัทรพงศ์ยังกล่าวว่า หลักฐานที่รวบรวมไว้มีจำนวนกว่า 3,500 หน้า ซึ่งเคยยื่นให้ กกต.แล้ว และขณะนี้อยู่ในมือของนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และพรรคประชาชนด้วย โดยอ้างว่ามีทั้งข้อมูลเส้นทางการเงิน ภาพถ่าย เงินสด และพยานบุคคล รวมถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารหลังการเลือก สว.ระดับประเทศ ซึ่งภาคประชาชนมีข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่ดีเอสไอและ กกต.มีอยู่
อย่างไรก็ตาม นายภัทรพงศ์ตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของ กกต. พร้อมระบุว่าไม่ไว้วางใจการดำเนินการขององค์กรดังกล่าว และมองว่าอาจมีการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพียงบางส่วน โดยละเว้นการตรวจสอบเครือข่ายทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่าได้จัดทำร่างคำร้องเพื่อดำเนินคดีกับ กกต. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไว้แล้ว และเตรียมเปิดเผยรายละเอียดในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้
ด้าน น.ส.พนิดา กล่าวว่า หลังรับหนังสือแล้ว พรรคจะศึกษาพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อ พร้อมเรียกร้องให้สังคมติดตามการทำหน้าที่ของ กกต.อย่างใกล้ชิด โดยย้ำว่า กฎหมายเลือกตั้งให้อำนาจ กกต.เป็นผู้ส่งคดีเข้าสู่ศาล และหน้าที่ของ กกต.คือการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นไต่สวน ไม่ใช่พิสูจน์ข้อเท็จจริงจนสิ้นสงสัย เพราะเป็นอำนาจของศาล
น.ส.พนิดา กล่าวว่า ปัจจุบันฝ่ายค้านมีข้อมูลและพยานหลักฐานจากพยานหลายรายที่ให้การกับทั้ง กกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แล้ว จึงเรียกร้องให้ กกต.ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีข้อมูล ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเลือก สว. ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายังวิปฝ่ายค้าน โดยระบุว่าแม้กรอบเวลาตามกฎหมายจะอยู่ภายในเดือนกันยายน แต่มีรายงานว่า กกต.อาจมีมติในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ทำให้ทุกฝ่ายต้องเร่งดำเนินการแข่งกับเวลา
ขณะที่ นายภัณฑิล กล่าวถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ว่า เป็นการดำเนินการที่กระทบต่อผู้ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมย้ำว่า นักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะควรชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคม มากกว่าจะใช้การฟ้องร้องตอบโต้
นายภัณฑิลยังวิพากษ์วิจารณ์ กกต.ว่า นอกจากถูกตั้งคำถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังมีท่าทีที่ถูกมองว่าเป็นการข่มขู่ประชาชนผู้เปิดเผยข้อมูล ทั้งที่ควรทำหน้าที่คุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูล โดยระบุว่าพยานหลายรายต้องเผชิญแรงกดดันและการข่มขู่ จึงควรได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม มากกว่าจะถูกดำเนินคดีหรือถูกสร้างภาระเพิ่มเติมจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ