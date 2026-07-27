"อนุทิน" เผยแลนด์บริดจ์ ปัดฝุ่นได้ทุกเมื่อหากสถานการณ์เหมาะสม จ่อถกบอร์ดอีอีซีปมรถไฟ 3 สนามบิน ชี้ยังไม่ถึงขั้นยกเลิกสัญญา

นายกฯ เผยแลนด์บริดจ์ ปัดฝุ่นได้ทุกเมื่อหากสถานการณ์เหมาะสม แจงยังไม่คุยรายละเอียดกับ “เอกนิติ” หลังแถลงพับแผน จ่อถกบอร์ดอีอีซี ปมรถไฟ 3 สนามบิน ชี้ยังไม่ถึงขั้นยกเลิกสัญญา เมินตอบคุยซีพีที่ฝรั่งเศส
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) ว่า โครงการนี้ไม่ได้พับ ก็ดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการจะทำ Missing Link (โครงข่ายคมนาคมที่ยังขาด เช่น สร้างทางรถไฟในช่วงที่ยังไม่มี เพื่อเชื่อมท่าเรือเข้ากับโครงข่ายรถไฟของประเทศ) ซึ่งจะเกิดได้ด้วยความรวดเร็วและไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่ง เมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใด มีความจำเป็นในตอนนั้นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ได้ หรือเรื่องอื่นๆได้ สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามรายละเอียดเรื่องการปรับปรุงท่าเรือระนองยังต้องไปศึกษา ซึ่งก็ต้องมีการปรับปรุงยกระดับ
เมื่อถามว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้รายงานผลการศึกษาให้ทราบแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียด แต่ก็ได้ให้นายเอกนิติหารือกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งก็ออกมาตามที่ได้แถลง รัฐบาลยังมีโครงการอีกมากมาย ซึ่งเรื่องของท่าเรือก็ต้องดูว่าจะต้องปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่ ซึ่ง Missing Link มันก็ดี เส้นทางรถไฟทุกวันนี้มันไม่ผ่านทางภาคตะวันตก ซึ่งจะผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้า
นายอนุทิน ยังได้กล่าวถึงความชัดเจนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง–สุวรรณภูมิ–อู่ตะเภา) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) น่าจะประชุมเร็วๆ นี้ และตนจะเชิญนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการอีอีซี มาหารือ ซึ่งแนวทางการยกเลิกสัญญากับเอกชนตอนนี้ยังไม่ถึงจึุดนั้น ทั้งนี้การเลิกสัญญาไม่สามารถทำกันได้ง่ายๆ ต้องไปศึกษารายละเอียดก่อน การเลิกสัญญาต้องเห็นชอบทั้งสองฝ่าย แต่ส่วนใหญ่การทำสัญญากับภาครัฐ ภาครัฐไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือต่อให้ภาครัฐผิดสัญญากระบวนการแก้ไขหรือเยียวยาอะไรต่างๆ ตนยังไม่เคยเห็นภาครัฐบอกเลิกสัญญากับภาคเอกชน เพราะสัญญาค่อนข้างรัดกุมมาก ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เมื่อถามถึง กระแสข่าวขณะที่นายกฯ เดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสได้มีการหารือกับซีพี ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายอนุทิน ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า “ข่าวจากใครครับ” พร้อมกับหัวเราะ แล้วกล่าวต่อว่า “ใครรายงานคุณล่ะ” ซึ่งสื่อมวลชนตอบกลับว่า ไม่สามารถบอกแหล่งข่าวได้ นายอนุทิน กล่าวสวนกลับทันทีว่า “ผมก็บอกไม่ได้” พร้อมกับหัวเราะ