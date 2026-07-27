"พิพัฒน์" เตรียมพบ “เนวิน” เย็นนี้ สยบปมร้าว 2 น.1 พ. เตรียมควงคู่ล่องใต้ทำบุญ-ดูบอลกระชับมิตร จ่อฟ้องคนปูดชื่อลูกสาวเอี่ยวฮั้ว สว.

"พิพัฒน์" เตรียมพบ “เนวิน” เย็นนี้ สยบปมร้าว 2 น.1 พ.แตก ย้ำบทบาท “เนวิน” เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองเตรียมควงคู่ล่องใต้ทำบุญ - ชมฟุตบอลกระชับมิตร ย้ำ ภูมิใจไทยแน่นปึ๊ก จ่อดำเนินคดี หลังชื่อลูกสาวโผล่โยงฮั้ว สว. ซัดพูดอะไรต้องกลั่นกรองข้อมูลก่อน
เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าว ไม่ลงรอยระหว่าง2 น.1 พ.นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรค และนายพิพัฒน์ ว่า มีความพยายามสร้างความแตกแยก โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งตนก็ไม่ทราบ แต่ยืนยันว่าได้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ ครั้งก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี ร่วมรายการประชุมร่วมของสส. พร้อมขออย่าไปกังวลไม่ว่าจะเป็นตน นายกรัฐมนตรีและครูใหญ่ พวกเราเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมเสมอ จึงมองว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดี แต่พวกเราชัดเจน
ส่วนจะส่งผลกับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นั้น นายพิพัฒน์กล่าวว่าตนไม่แน่ใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วย แต่ในส่วนของภาคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาแน่นอน ซึ่งตนเห็นมีข่าวมา 2-3 วันแล้ว ว่ามีการติดเครดิต ไม่ถูกกันระหว่างน. กับ พ. โดยในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ตนและครูใหญ่ จะไปทำบุญร่วมกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่คุยกันจะไปด้วยกันได้อย่างไร และในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ก็จะไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปัตตานี นี่คือข้อเท็จจริง พร้อมทั้งย้ำว่าคนไม่ทราบว่าผู้ไม่หวังดี นั้นเป็นใคร เมื่อตรวจสอบตามเพจต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเพจอวตาร ไม่รู้มาจากประเทศไหน เป็นเรื่องยาก และสุดท้ายพวกเราคนทำงาน ต้องมาโดนโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไป พวกเราจะหาตัวตนได้อย่างไร ถึงขณะนี้ได้แจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอี และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ไปช่วยตรวจสอบ เนื่องจากเราเข้าไม่ถึง
ส่วนครูใหญ่ถือเป็นบุคคลที่พรรคภูมิใจไทยให้ความเคารพ หากมีการโจมตีกันเช่นนี้ จะทำให้เกิดความสั่นคลอนต่อรัฐบาลได้ใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ครูใหญ่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล และในฐานะที่ท่านคร่ำหวอด ทางการเมือง มีอะไรก็จะให้คำแนะนำ เช่นตัวเองก็ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองทุกมิติ เพราะการเป็นนักการเมืองนั้นยาก บางครั้งพูดตรงเกินไปก็ไม่ได้ พูดโกหกก็ถูกต่อว่า เพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองให้คำปรึกษาซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีครูใหญ่ ที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่และตั้งแต่ที่มีเขาออกมาตนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับครูใหญ่ แต่มีการโทรศัพท์คุยกัน โดยครูใหญ่แจ้งว่าอยู่ที่บุรีรัมย์ และเย็นนี้จะมีการพบเจอกัน
ทั้งนี้ครูใหญ่ได้ให้คำปรึกษาถึงกรณีที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยหลายคนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีฮั้วสว.หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านั้นตนไม่เคยมีชื่อ แต่รอบนี้มี ก็ยังงงอยู่ ซึ่งยืนยันว่าตนไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องอะไร นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างถึงลูกสาวของตน ซึ่งเป็นพนักงานทำงานในบริษัท เขาไม่เคยมายุ่งการเมือง เพราะฉะนั้นจะต้องไปถามคนที่ให้ข่าว ไปเอาข่าวเท็จมาจากไหน รวมทั้งยอมรับว่าจะหารือกับทางทีมทนาย ว่าจะดำเนินการอะไรได้บ้าง หากต้องไปแจ้งความก็ต้องทำ เพราะฉะนั้นเวลาพูด ควรจะคัดกรอง ไม่ใช่อยากนึกจะพูดอะไรก็พูด หรือใครมากระซิบอะไรก็พูด เพราะจะสร้างความเสียหาย ถ้าโยนมาให้ตนคนเดียวรับได้ เพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับอยู่แล้ว แต่ไปพาดพิงถึงลูกสาวตน เขาเป็นแค่พนักงานบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย ขออย่าเหมารวมทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ท้อต่อสถานการณ์ที่ถาโถม