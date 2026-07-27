รัฐสภาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ “โสภณ” นำทีมทำกิจกรรมจิตอาสา ขึ้นรถเครนตัดแต่งกิ่งตาลด้วยตัวเอง สวนฝ่ายค้านสร้างภาพตรงไหน

รัฐสภาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “โสภณ” นำทำบุญ-ถวายสัตย์ ทำกิจกรรมจิตอาสา สวมบทพ่อบ้าน โชว์ลุยตัดหญ้าขึ้นรถเครนตัดใบตาล ปรับภูมิทัศน์ใหม่ ยันหมดประกันอาคารแล้ว ต้องดูแลเอง ตอกฝ่ายค้านดูแลอาคารคือหน้าที่ประธาน ไม่สนใจคำติฉินนินทา ลั่น ไม่ชอบก็มาหาว่าสร้างภาพ ถามสร้างตรงไหน เหนื่อยจะตาย
วันนี้ (27 ก.ค. 69) ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในช่วงเช้า นายโสภณ พร้อมด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 10 รูป ถวายพระราชกุศล
จากนั้น นายโสภณเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ที่ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งนายโสภณได้นำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยกล่าวคำปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียงและหนักแน่นด้วยคำว่า “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”ต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์" ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบอาคารรัฐสภา
ช่วงหนึ่ง นายโสภณ รดน้ำต้นไม้ ก่อนจะสั่งการให้วางท่อเพิ่มถึงโคนต้น เพื่อจะได้รดน้ำต้นไม้ให้ถึงราก นอกจากนี้ ยังได้ตัดหญ้า ขึ้นรถเครน เพื่อไปตัดแต่งใบต้นตาล เก็บใบที่แห้งทิ้ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดรอบบริเวณอาคารรัฐสภาให้มีความเรียบร้อยสวยงาม
นายโสภณ ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่หมดประกันอาคารรัฐสภา การดูแลอาคารขนาดใหญ่จึงเป็นภาระที่ใหญ่ ขณะนี้ยังปรับการดูแลไม่ได้ ด้วยปัญหางบประมาณและคน ที่จะชำนาญในการดูแลด้านภูมิทัศน์ ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ปรับตัว และมอบหมายงาน วันนี้ตนจึงนำทีมรัฐสภา มาร่วมริเริ่มในการดูแลภูมิทัศน์รอบอาคารรัฐสภา เมื่อหมดประกันแล้ว รัฐสภาต้องมีหน้าที่ดูแลทุกส่วน ซึ่งเราก็ได้ของบประมาณไปแล้ว เพื่อดูแลรักษาซ่อมแซม ไม่ว่าจะเป็นระบบไอที อุปกรณ์ต่างๆ บันได ลิฟต์ รวมถึงบริเวณด้านนอกอาคาร ที่มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ต้องดูแล เราสร้างไว้ก็ต้องรักษา สร้างง่าย แต่รักษายาก เพื่อทำให้สภาเป็นมิติใหม่ เป็นแลนด์มาร์ก เป็นสภาของประชาชนจริงๆ ประชาชนก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าของที่นี่ อยากปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้ที่นี่เป็นเหมือนบ้าน เน้นไม่ใช่สร้างภาพ ไม่ใช่พิธีกรรม อย่างน้อยทุกคนต้องได้หนึ่งกิจกรรมที่มาวันนี้ จิตอาสา ไม่ใช่มาถ่ายภาพแล้วก็จบ เรากำลังเปลี่ยนเพื่อเป็นสภายุคใหม่จริงๆ ส่วนปัญหาเก่าๆ ที่ยังมีอยู่ เช่น น้ำรั่ว พื้นแตก ไม่ได้รองงบประมาณ แต่ต้องดูสาเหตุ ซึ่งสาเหตุที่น้ำรั่ว เพราะระบายน้ำไม่พอ จึงทำให้เหมือนน้ำรั่ว อดีตเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ แต่ตนในฐานะเป็นประธานรัฐสภายุคนี้ จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เรามาเพื่อแก้ปัญหา ไม่ได้มาโทษใครในอดีต เราจะพิสูจน์ด้วยการกระทำ
เมื่อถามว่า สส. ฝ่ายค้านออกมาบอกว่าการดูแลอาคารไม่ใช่หน้าที่ของประธาน นายโสภณ สวนกลับทันทีว่านี่แหละหน้าที่ของประธาน การบริหารอาคารเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภา
“ในอดีตผมไม่รู้ แต่นี่คือหน้าที่ของผม เป็นผู้บริหารอาคารให้มีความเรียบร้อย นอกจากประชุม ถ้าประธานไม่ทำก็เละเทะ หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก เพราะอาคารแห่งนี้สร้างด้วยภาษีประชาชน ต้องทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆ ด้วยความมุ่งมั่น ใครจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของคน ไม่สนใจ คนชอบก็ว่าดี คนไม่ชอบถ้าไม่ตายก็ว่าไม่ดีหรอก อย่างวันนี้คนไม่ชอบก็ว่าผมสร้างภาพ สร้างภาพอย่างไร ผมเหนื่อยจะตาย แต่ผมทำด้วยหัวใจ ต้องทำให้เห็นไม่ใช่มาเปิด แล้วก็เดินหนี ทุกคนทำเหมือนผม วันนี้ก็ได้หลายกิจกรรมแล้ว ดังนั้น ไม่สนใจคำติฉินนินทาเป็นเรื่องธรรมดา” นายโสภณ กล่าว
ทั้งนี้ ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. รัฐสภามีกิจกรรมเสวนา "สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย" และในเวลา 15.00 น. จะมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล