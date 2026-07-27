"พัฒนา" ขอตรวจสอบรายละเอียด ปมย้ายผู้ป่วยไฟไหม้โรงเบียร์ ญาติร้องเป็นเหตุให้เสียชีวิต ชี้ 2 สัปดาห์แรกเสี่ยงอันตราย รพ.ปลายทางต้องพร้อม

"พัฒนา" ขอตรวจสอบ กรณีย้ายผู้ป่วยไฟไหม้โรงเบียร์ หลังญาติร้องเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต ชี้สองสัปดาห์แรก บาดแผลมีความเสี่ยง โรงพยาบาลปลายทางต้องมีศักยภาพเพียงพอ
วันที่ 27 ก.ค.ที่ทําเนียบรัฐบาล นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว. สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่มีผู้เสียชีวิตรายล่าสุด โดยทางญาติระบุก่อนหน้านี้ว่าไม่อยากให้ย้ายโรงพยาบาล ในช่วง 2-3 วันแรก เพราะกังวลว่าจะเสียชีวิต ซึ่งในเวลาต่อมาผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตจริง ประเด็นนี้จะมีการตรวจสอบอย่างไร ว่า อันนี้ขอดูข้อมูลก่อน แต่ต้องเรียนว่าในช่วง 7-14 วันแรก กรณีผู้บาดเจ็บแผลไฟไหม้ ที่มีอัตราแผลไฟไหม้ค่อนข้างเป็นวงกว้าง มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมาก แต่ในรายละเอียดขออนุญาตไปตรวจสอบกับแพทย์เจ้าของเคส
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงแรก ได้มีการตกลงกันของแพทย์ ว่าหากจะมีการย้ายผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลปลายทางจะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วย และระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แพทย์จากต้นทางและปลายทาง จะต้องประเมินแล้วว่าการเคลื่อนย้ายไม่ส่งผลกับผู้ป่วย