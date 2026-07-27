“สุชาติ” ชู "วัดพระมหาธาตุ" ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความยิ่งใหญ่ จ่อดัน 7 วัด-คูเมือง-กำแพงเมืองเชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนอีก หวดคนโยงการเมือง

“สุชาติ” ชู "วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ จ่อดัน 7 วัด - คูเมือง - กำแพงเมืองเชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนอีก หวดคนเห็นต่างอย่าเอาเรื่องความดีใจของคนไทยทั้งประเทศมาเป็นเรื่องการเมือง ชี้ต้องมีใจเป็นกลาง มีหัวใจของความเป็นไทยด้วย
วันที่ 27 ก.ค.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณียูเนสโก ประกาศ "วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร" จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ว่า เรื่องนี้เป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ โดยการยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้น มีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณา ซึ่งประเทศไทยมีตนเอง และนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ "วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร" นั้นดำเนินการมา 5 รัฐบาลแล้ว ตั้งแต่ปี 2562 พร้อมย้ำว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ได้มาบอกว่า มาสำเร็จในยุคเรามาเป็นรัฐบาล แต่ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพราะต้องชี้แจง หาเหตุและผลมาประกอบ ซึ่ง "วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร" มีอายุมาประมาณ 1,500 ปี มีโบราณวัตถุรวม 32,000 ชิ้น ซึ่งเราจะต้องถ่ายภาพทั้ง 32,000 ชิ้น ส่งการบ้านให้กับองค์กรยูเนสโกด้วย รวมถึงให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ขององค์การยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทย ดังนั้น การเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่าง ๆ ของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นทำได้ยากมาก ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญ โดยส่งตนเองเป็นคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
นายสุชาติ ยังเปิดเผยว่า หลังจากนี้เตรียมผลักดัน 7 วัดสำคัญ ร่วมกับ คูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมเป็น 8 แหล่งวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งตนเองได้ไปศึกษา ว่า ประเทศที่มีการขอขึ้นทะเบียนมีลักษณะคล้ายแบบนี้คือที่หลวงพระบาง สปป.ลาว แต่ทั้งนี้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงแค่ทางกระทรวง หรือ รัฐบาลทำให้ฝ่ายเดียว เหมือนเช่นที่ "วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร" มีชาวบ้าน และผู้นำท้องที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสถานที่ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูล และประสานกับชาวบ้าน
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้อาจจะมีบางคนอาจจะไม่ยินดีด้วน ซึ่งมองว่า ไม่ควรเกิดขึ้นในบรรยากาศแบบนี้ เราต้องมีวุฒิภาวะ อย่าเอาเรื่องความดีใจของคนไทยทั้งประเทศมาเป็นเรื่องการเมือง เราไม่ได้บอกว่า ทำในยุคนี้แล้วจบยุคนี้ แต่ทำมา 5 รัฐบาลแล้ว ถ้าวันนี้ทำเรื่องสำคัญ ยื่นขึ้นทะเบียนมรดกโลก แล้วอีก 5 - 6 ปี คุณเป็นรัฐบาล จะปฏิเสธหรือไม่ เพราะเดินกันมาขนาดนี้ ท่านต้องมีใจเป็นกลาง และมีหัวใจของความเป็นคนไทยด้วย อยากจะเตือนความคิดความอ่านของคนที่ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าหากได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ต่างประเทศก็อยากมาตามสถานที่ที่ขึ้นมรดกโลกมีที่ไหนบ้าง ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาได้