“สุริยะ” บอก ภท.น่าจะตอบได้ ปมเสถียรภาพรัฐบาล หลัง ILaw กระหน่ำคดีฮั้ว สว.

"สุริยะ" โยนภูมิใจไทยตอบเองปมร้อนฮั้ว สว. หลังถูกถามกระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ ย้ำเชื่อมั่นการทำงานยังตามเป้า ชี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
เวลา 09:30 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ ILaw ออกมาเปิดเผยกับขบวนการฮั้ว สว. ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย จะทำให้เสถียรภาพมีความมั่นคงอยู่หรือไม่ ว่า เชื่อมั่นว่ารัฐบาลบริหารประเทศในช่วงเวลาที่ที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมาย ฉะนั้นเรื่องประเด็นการฮั้ว สว. เป็นเรื่องที่ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา
ส่วนรัฐบาลจะอยู่ได้ยาวหรือไม่เนื่องจากจะมีการฟ้องร้องกันหลังจากนี้ นายสุริยะ ระบุว่า เรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ พรรคภูมิใจไทยน่าจะตอบได้