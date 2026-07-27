จับโป๊ะ "ไอติม-ยิ่งชีพ-นักวิชาการ-อดีตผู้สมัคร" ถล่มฮั้ว สว.สีน้ำเงิน เลือกปฏิบัติเมินเช็กบิลพวกกันเอง

จับโป๊ะ “ไอติม – ยิ่งชีพ - สว.อิสระ – นักวิชาการ” จ้องถล่มขั้วสีน้ำเงิน แต่กลับถูกสังคมตั้งคำถามเหตุละเว้นตรวจสอบพวกเดียวกันเอง หลังพบปมจัดงานรวมพลสายสีส้มก่อนวันเลือกตั้ง
รายงานข่าวจากรัฐสภา แจ้งว่า กรณีวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) จัดกิจกรรม "ครบรอบ 2 ปี เลือก สว.-เจาะลึกหลักฐานคดีฮั้ว สว. (ภาค 2)" โดยมีวิทยากรหลายคนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี นักวิชาการรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ (iLaw) รวมทั้งผู้สมัคร สว. 4 คน เช่น นางกุสุมาวตี ศิริโกมุท ผู้สมัคร สว.จังหวัดมหาสารคาม เเละอดีต สส.พรรคไทยรักไทย 2 สมัย
รวมถึงกรณีที่นายพริษฐ์อ้างว่าการเจาะลึกหลักฐาน ขบวนการโกง สว. ทั้ง 5 ฉาก คือ 1 “วางแผน” แบ่งทีม ยึดวุฒิสภา (ก่อน พ.ค. 2567) 2. “จัดตั้ง-จ้างคน” มาสมัคร เพื่อให้ผ่านระดับอำเภอ-จังหวัด (พ.ค.-มิ.ย. 2567) 3. รวมพลตาม “ศูนย์ทำโพย” ก่อนการเลือกระดับประเทศ (24-25 มิ.ย. 2567) 4. เลือกตาม “โพยใบสั่ง” ในการเลือกระดับประเทศ (26 มิ.ย. 2567) 5. “ปฐมนิเทศ” สว. ใหม่ ก่อนเริ่มงาน & เลือกประธาน (ก.ค. 2567)
โดยข้อมูลทั้งหมดนายพริษฐ์อ้างว่าได้มาจากทั้งพยานบุคคลที่เปิดตัวบนเวทีวิปฝ่ายค้านทั้ง 2 ครั้ง พยานบุคคลที่ส่งข้อมูลมาส่วนตัว ข้อมูลจาก iLaw ข้อมูลจากภาคประชาชนหลายกลุ่มที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนายยิ่งชีพโพสต์ในเฟซบุ๊คหลายวันก่อนว่าหากผู้สมัครสว.รายใดมีหลักฐานการฮั้วสว./การจ่ายเงินของบางพรรค หากสนใจจะส่งข้อมูลนี้ให้ไอลอว์นั้น นายยิ่งชีพพร้อมจะชำระเงินให้สองเท่าจากราคาที่บางฝ่ายเคยเจรจาเงินในการฮ้้วสว.ปี2567เพื่อนำมาจัดเตรียมไว้เปิดเผยกับสังคม การสู้คดีหมิ่นประมาทกับเเกนนำพรรคภูมิใจไทย
“ข้อมูลที่ไอลอว์นำมาเปิดเผยกับเวทีพรรคฝ่ายค้านสองครั้งที่ผ่านมาพบว่า นายยิ่งชีพระบุว่า ข้อมูลนี้คือข้อมูลร้อยละห้าจากสำนวนกว่า 80,000หน้า ที่ดีเอสไอสอบสวนและส่งให้กกต.ดำเนินการ รวมทั้งพร้อมจะเปิดข้อมูลเส้นทางการเงินของการฮั้วสว.เพิ่มเติมหลังจากนายยิ่งชีพอ้างล่าสุดว่า พบข้อมูลผู้ช่วย สส. นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทยโอนเงินให้ผู้สมัครสว. 11 รายการ ก่อนวันลงคะเเนนเพียงวันเดียวและขอให้เเกนนำพรรคภูมิใจไทยที่จะเเจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะในสิ่งที่นายยิ่งชีพเเละนายพริษฐ์ตั้งคำถามนั้น
ส่วนข้อมูลของนางกุสุมาวตี (ผู้สมัครสว.จ.มหาสารคาม)ยอมรับว่าเคยไปประสานกับเเกนนำพรรคภูมิใจไทย เพื่อขอคะเเนนให้ตนได้รับการคัดเลือกเป็นสว.เเต่ไม่สามารถตกลงกันได้จึงนำข้อมูลของตนมาเผยเเพร่กับสังคม เท่ากับว่าหากนางกุสุมาวตีประสานพรรคภูมิใจไทยได้ก็อาจจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้
แหล่งข่าวระบุว่า ก่อนหน้านี้นายยิ่งชีพยอมรับว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากพยาน (ผู้สมัครสว.-สว.สำรอง) คือใช้คำบอกเล่าของพยาน และนายยิ่งชีพนำมาเผยเเพร่ทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ นายยิ่งชีพระบุว่าพร้อมจ่ายเงินสองเท่าให้พยานหากนำข้อมูลการฮั้วสว.มามอบให้นั้น การเสนอจ่ายเงินดังกล่าวนับว่าผิดกฎหมาย ใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้ เพราะได้มาโดยไม่สุจริต อาจมีการปั้นแต่งพยานหลักฐานเท็จขึ้น ตรงนี้น่าพิจารณาว่านายยิ่งชีพที่จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ย่อมรู้หลักกฎหมาย และขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม ทำไมจึงระบุเช่นนั้น เพราะน้ำหนักในการกล่าวอ้างของนายยิ่งชีพจะต่ำ
ขณะเดียวกันมีข้อสังเกตอีกประการว่าการดำเนินการช่วงนี้ของนายยิ่งชีพ คล้ายจะกดดันการตัดสินของกกต.ให้เป็นไปตามข้อมูลจากเวทีเสวนาทั้ง 2 ครั้ง เพราะนายยิ่งชีพขอให้กกต.ส่งสำนวนทั้งหมดที่มีผู้ถูกกล่าวหา 229 ราย (การชี้มูลของอนุกรรมการฯชุดที่ 36) ให้ศาลฎีการับไปดำเนินการทั้งหมดโดยไม่ต้องไต่สวน และหากกกต.ไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดกกต.อาจมีความผิด และหากกกต.ยกคำร้อง วินิจฉัยไม่ตรงกับสิ่งที่เวทีเสวนาทั้งสองครั้งนำเสนอไป นายยิ่งชีพ พรรคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ และนันทนา นันทวโรภาส สว. ระบุว่าจะฟ้องเอาผิดกกต.ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157 และใช้กลไกรัฐสภาในการตรวจสอบอีกต่อไป ซึ่งมีความย้อนแย้งอยู่ในตัว
เนื่องจากก่อนหน้านี้ระบุว่าสว.เสียงข้างมากไม่ควรลงมติเลือกกรรมการในองค์กรอิสระจนกว่าคดีฮั้วสว.จะยุติ หากองค์กรอิสระต้องลงมติชี้มูลสว.เสียงข้างมากว่ามีความผิด อาจจะไม่เกิดขึ้น เพราะสว.คือผู้ลงมติเลือกกรรมการในองค์กรอิสระ เช่น 4 ใน 7 กรรมการกกต.ชุดปัจจุบัน เเต่พบสิ่งผิดปกติบางประการ อาทิ กรณีนางสาวนันทนาถูกยื่นคำร้องไปยังสำนักงานปปช.ว่าร่วมกระทำผิดกับสว.บางรายในการปลอมลายมือของสว.บางคน (กรณีรวบรวมรายชื่อสว.21คนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง เพื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภา ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอน สว. กลุ่มสีน้ำเงิน จำนวน 136 คน โดยอ้างว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 และขอให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ) และนางสาวนันทนาเคยระบุกับสื่อมวลชนว่าขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวในกรณีนี้ซึ่งหากพบว่านางสาวนันทนากับพวกกระทำผิดจริงนับว่าเป็นความผิดอาญาข้อหาปลอม ใช้เอกสารทางราชการ และขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งน่าสังเกตว่าพรรคประชาชน นักวิชาการบางราย ไอลอว์ ไม่ได้ให้น้ำหนักในการติดตามกรณีนี้เลย
“ตอนนี้สังคมออนไลน์กำลังตั้งประเด็นว่า วันที่25มิย.2567 ไอลอว์เเละผู้สมัครสว.สีส้มราวสามร้อยคนมาประชุมที่อิมเเพค เมืองทองธานี(ห้องจูปิเตอร์11-13) ในงาน “สว.ประชาชน” ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ดำเนินการชักชวนประชาชนหลายจังหวัดมาสมัครสรรหาสว.ตั้งเเต่ต้นปี2567โดยตั้งเป้าได้สว.80คนเพื่อเเก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยบรรยากาศในวันนั้นพบว่าผู้จัดงานแจกริสแรนด์สีขาว สีฟ้า สีเขียว และมีรปภ.ดูเเล โดยมีการเก็บโทรศัพท์มือถือของผู้ร่วมงาน ก่อนที่จะมีการลงคะเเนนผู้สมัครสว.ระดับประเทศในวันที่26มิย.2567เเต่สุดท้ายจำนวนผู้ได้รับการสรรหาเป็นสว.ของกิจกรรมนี้มีไม่กี่คน เช่นนายเทวฤทธิ์ มณีฉาย นางสาวนันทนา เป็นต้น
ทั้งนี้มีการตั้งคำถามว่า ช่วงการรณรงค์ประชาชนไปสมัครสรรหาสว.20กลุ่มนั้น ทุกพรรค/กลุ่มการเมืองรับรู้ล่วงหน้าเเล้วว่าผู้สมัครสว.ต้องทำอะไรบ้างและตัวเองจะมีโอกาสเเค่ไหนในเเต่ละระดับ(อำเภอ,จังหวัด,ประเทศ) และสังคมออนไลน์มีข้อสังเกต พร้อมทั้งมีการวิจารณ์ในตอนนี้ว่า ตอนนั้นนางสาวชลณัฏฐ์ โกยกุล สส.กทม.พรรคประชาชน ซึ่งได้สมัครสว.กลุ่ม18ด้วย โดยพบว่านางสาวชลณัฏฐ์ได้ถ่ายภาพร่วมกับนายเทวฤทธิ์ และนางสาวนันทนาที่อิมเเพค เมืองทองธานีในวันที่25มิย.2567
“สอดรับกับข้อมูลในสังคมออนไลน์ที่ระบุว่า มีการให้ผู้สมัครสว.สายสีส้มไปเเนะนำตัวกันก่อนวันลงคะเเนนสว.ระดับประเทศในวันที่26มิย.2567 จากนั้นนาฃสาวชลณัฏฐ์ โพสต์เฟซบุ๊คว่าตนเคยสมัครสว.กลุ่ม18เเต่ตกรอบ เเละระบุว่าไม่เสียใจ ทำเต็มที่่เเล้ว ไม่ได้ผิดคำพูดกับใครเพื่อเข้ามาตรงนี้เเต่หลายคนดีลเหมือนจะไม่มีพรุ่งนี้หักหลังทุกคนราวกับว่าไม่ต้องกลับมาใช้ชีวิตในสังคมเเล้ว”
อย่างไรก็ตามสังคมออนไลน์สอบถามว่าการจัดงานดังกล่าวใครคือผู้จ้ดงานเเละมีการเก็บเงินผู้ร่วมงานหรือไม่ ทำไมต้องเเบ่งริสเเบรนด์สามสีให้ผู้ร่วมงานสามร้อยคน และทำไมนางสาวชลณัฏฐ์จึงโพสต์ระบุว่าการลงคะเเนนสรรหาสว.ครั้งนั้นตนไม่ได้ผิดคำพูดและไม่ได้หักหลังใครเเม้จะไม่ได้เป็นสว.