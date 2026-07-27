“สุริยะ” โบ้ยรอดูผลประชุม ครม.วันนี้ หลังเสนอย้ายใหญ่ ก.เกษตรฯ ยอมรับมีอธิบดี-รองปลัดฯ

“สุริยะ” ชง ครม. แต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ 9 ตำแหน่ง มีอธิบดี-รองปลัดฯ ให้รอฟังแถลงหลังประชุม
วันที่ 27 ก.ค.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ครม. ได้มีการแต่งตั้งนายพีรพัฒน์ จันทรศรีวงศ์ เป็น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง มีระเบียบ กพ. กำกับไว้ คือ ปลัดกระทรวงฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ต้องไปพูดคุยกับปลัดคนปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน เรื่องการโยกย้ายในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติ ความซื่อสัตย์ สุจริต การทุ่มเททำงาน และความรู้ความสามารถ ซึ่งทั้งหมดจะมี 9 ตำแหน่ง ที่เสนอต่อที่ประชุม ครม.
ส่วนจะมีตำแหน่งใดบ้าง ขอให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบแล้วจะมีการแถลงให้รับทราบ โดยมีทั้งระดับอธิบดีและรองปลัดฯ