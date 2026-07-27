"เจ๊รวย" ย้ำ "สุพรรษา" คือน้องสะใภ้ สอบตก สว.ระดับจังหวัด เย้ยฝ่ายค้านเปิดคลิปเก่า พิสูจน์จบแล้ว สั่งทีมทนายถอดเทปเจาะลึกทั่วไทย

“สุขสมรวย” โต้ฝ่ายค้านปมฮั้ว สว. ย้ำคลิปเป็นงานผ้าขาวม้าเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่เกี่ยวเลือก สว. ชี้ กกต.ตรวจสอบจบแล้ว ซัดอย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือน ชี้ถ้าฮั้วจริง น้องสะใภ้ คงฉลุยแล้ว พร้อมสั่งฝ่ายกม. ถอดเทปรายการดัง หลังเนื้อหาสร้างความเกลียดชัง โอดผิดหวังคนรุ่นใหม่ใช้วิธีนี้
วันที่ 27 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีคลิปที่ฝ่ายค้านได้นําข้อมูลฮั้ว สว.มาเปิดเป็นคลิปงานจัดเลี้ยงที่จังหวัดอํานาจเจริญเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เป็นการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญได้ทำแคมเปญเมืองหลวงแห่งผ้าของม้า ตลอดการจัดงานมีการไลฟ์สด ขณะที่ฝ่ายค้านนําเรื่องนี้ไปร้องกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ก.ก.ต. ซึ่งขณะเดียวกันงานเลี้ยงดั่งกล่าวไม่มีพูดถึงเรื่อง สว. เรื่องนี้เคยมีการร้องเรียนเรื่องจริยธรรม 2 ปีที่แล้วโดยฝ่ายการเมืองตรงข้ามร้องเรียนทางด้านจริยธรรมกับ กกต. ซึ่งตนได้แจ้งความหมิ่นประมาทกลับไป ขณะที่ผู้ร้องนั้นให้การสารภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงอาญา
“ดิฉันจึงอยากฝากไปถึงฝ่ายค้านว่า ถ้าจะเอาข้อมูลอะไรไปทําหรือออกสื่อ กรุณาตรวจเช็คให้ดีเสียก่อน ว่าข้อมูลเป็นอะไรอย่างไร ไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามา และมาพูดให้คนอื่นเสียหาย
นางสุขสมรวย กล่าวว่า น.ส.สุพรรษา วันทนียกุล เป็นน้องสะใภ้ตน คนทั้งจังหวัดรู้ดี และยังเป็นคณะอนุกรรมการกิจการสตรี เป็นคนหนึ่งที่สมัคร สว.ในกลุ่มสตรี แต่สอบตกในรอบจังหวัด ไม่ได้เข้ามาในรอบกรุงเทพแต่อย่างใด ซึ่งคนทั้งจังหวัดก็ทราบดี ไม่น่ามีการเปิดประเด็นให้คนมาด่าจนทําให้เกิดความเสียหาย พร้อมกล่าวว่าสามีของตนชื่อ พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร และขอบคุณที่ขอโทษ
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าที่ผ่านมาเคยมีการชี้แจงในเรื่องนี้หรือไม่ นางสุขสมรวย กล่าวเพิ่มว่า ตอนเคยได้รับหนังสือฉบับหนึ่ง ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา จาก คณะอนุกรรมการชุดที่ 26 ของ ก.ก.ต. ช่วงนี้มีการส่ง โดยมีการส่งหนังสือเข้ามาเป็นร้อยคน แต่ไม่มีการระบุว่าต้องแก้ข้อกล่าวหาในประเด็นใดหรือมาตราใด ซึ่งตนได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้ทําผิดตามที่ถูกกล่าวหา หลังจากนั้นก็ไม่มีการเรียกตนไปสอบในประเด็นใด ส่วนเรื่องการจัดเลี้ยงได้สอบสวนตั้งแต่ชั้น ก.ก.ต.จังหวัดจนถึงก.ก.ต.ส่วนกลางเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นางสุขสมรวย กล่าวถึงฝ่ายค้านที่ออกมาตีแผ่ในเรื่องนี้ว่า “ออกตัวช้าไปหน่อย คุณพริษฐ์ช้าไปหน่อย 2 ปีถึงมาพูด เขาพิสูจน์แล้ว จบแล้ว ตนก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไร เชื่อว่าคำตัดสินของศาล รวมถึงข้อสรุปของ ก.ก.ต.ในแต่ละเรื่องมีรายละเอียดให้ทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถรู้ได้ แต่เลือกที่จะไม่รู้
จากประเด็นนี้จะกระทบต่อสิทธิเสถียรภาพของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นางสุขสมรวย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไม่ เพราะเราโดนมาเยอะ เราชินเพราะเราโดนมาเยอะจริง ๆ และเราเชื่อว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วยังจะมาพูดอีก ทําเรื่องอื่นกันเถอะ”
ส่วนฝ่ายค้านไปให้สัมภาษณ์ในรสยการรายการเจาะลึกทั่วไทย นางสุขสมรวย กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทีมกฎหมายทําการถอดเทป เพราะมีหลักฐานทั้งคําพิพากษาของศาล และคําชี้แจงต่อ โดยเนื้อหาในรายกามีเนื้อหาที่ลักษณะเชิญชวนให้คนเกลียดชังให้คนมาด่า ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะมีพฤติกรรมแบบนี้
ส่วนที่ทางฝ่ายค้านระบุว่ามีข้อมูลอย่างมั่นใจ และยอมหน้าหงายหากข้อมูลผิด นางสุขสมรวยกล่าวว่า ไม่เป็นไรค่ะมีข้อมูลให้ไปแจ้งกับ ก.ก.ต. หรือไปส่งที่กรมสอบสวนดีเอสไอ พร้อมยืนยันว่านางสาวสุพรรษา วันทนียกุล เป็นน้องสะใภ้ของตนเอง เป็นผู้สมัครสว.แต่สอบตกที่ในรอบจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมตั้งคําถามกลับว่าหากตนทําได้จริง ๆ และก็ขอตั้งคําถามว่า หากตนทําได้จริง ๆ ก็สามารถเอาญาติพี่น้องเข้ามาได้