“อนุทิน” ท้า เอาเลยๆ หลังไอลอว์จ่อเปิดข้อมูลฮั้ว สว.เพิ่ม ชี้เป็นสิทธิ์ฟ้องส่วนตัวหรือฐานะนายกฯ

“อนุทิน”ชี้เป็นสิทธิ์ ฟ้อง "ยิ่งชีพ" ในนามส่วนตัว หรือในฐานะนายกฯ ท้า เอาเลยๆ หลังไอลอว์จ่อเปิดข้อมูลฮั้ว สว.เพิ่ม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวถามว่า จะใช้สิทธิ์ฟ้องนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) กรณีออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฮั้ว สว.ในนามส่วนตัวหรือใช้ตำแหน่งนายกฯ ฟ้อง นายกฯ กล่าวว่า เรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคน
เมื่อถามอีกว่า ทางไอลอว์จะเปิดข้อมูลเพิ่มอีก นายอนุทิน กล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า “เอาเลยๆ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้มี ครม.แจ้งลาการประชุม 2 คน คือนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย