"ไหม" จวกเกณฑ์บัตรสัวัสดิการไม่เห็นหัวคนจน จี้แก้ไข ผิดพลาดซ้ำซาก ไม่สะท้อนความเดือดร้อนจริง

"ศิริกัญญา" ซัดรัฐบาลตั้งเกณฑ์บัตรสวัสดิการ ไม่เห็นหัวประชาชน จี้ทบทวนเกณฑ์บัตรคนจน ชี้ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ได้สะท้อนความเดือดร้อนจริง
วันที่ 27 ก.ค.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขหรือขยายสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีวันนี้ ว่า ในส่วนของการคืนสิทธิ์ตนคาดว่าน่าจะเป็นการคืนสิทธิ์ชั่วคราวในช่วง 2 เดือนนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังต้องรอการอุทธรณ์ ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีการติดปลายนวมในการทบทวนหลักเกณฑ์อื่น ๆ อีกหรือไม่ เพราะประชาชนเอง ก็เจอหลักเกณฑ์ที่ไม่สะท้อนความเดือดร้อนจริง ๆ ทั้งเรื่องของหนี้สิน ประกันชีวิตที่ลูกซื้อให้พ่อแม่ ซึ่งอาจจะต้องมีการทบทวนหรือไม่ และถ้าจะทบทวนต้องไปเข้าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการซึ่งกระบวนการก็น่าจะลากยาวไปอีก แต่เนื่องจากขยายเวลาอุทธรณ์ไปถึงสิ้นเดือนกันยายน ก็อาจทำให้พอมีเวลาแก้ไขปัญหาที่อีรุงตุงนังอยู่ตอนนี้
เมื่อถามว่าการปรับของรัฐบาลเป็นการลดแรงเสียดทานต่อสังคมในประเด็นนี้หรือไม่ นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า หลายรอบแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีการชักเข้าชักออกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ก็เนื่องมาจากหลักเกณฑ์เริ่มต้นไม่ได้คิดมาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและไม่ได้เห็นหัวประชาชน ทำให้ในท้ายที่สุดพอออกมาแล้วเจอกระแสต้านก็กลับไปแก้ ซ้ำไปซ้ำมา จึงคิดว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดและยังไม่ได้คิดอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนจริง ๆ