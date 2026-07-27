รัฐบาลขอบคุณ ปชช.เข้าใจระบบคัดครองสิทธิบัตรสวัสดิการ พร้อมทบทวน ช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยตัวจริง

รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองฯ ย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้น ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอบคุณประชาชน ที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พบว่า ร้อยละ 43.26 ระบุว่า ไม่โกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำ พร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ ขอประชาชนอย่ากังวล เพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน และต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี ส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมาก
“รัฐบาลขอย้ำว่า ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้น ทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าจากผู้ถือบัตรกว่า 9 ล้านคน มีประชาชนอายุระหว่าง 18-60 ปี มากกว่า 5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสินทรัพย์และไม่มีรายได้ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะการ Upskill และ Reskill เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างโอกาสในการมีรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงาน แทนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพียงอย่างเดียว” นางสาวพลอยทะเล กล่าว