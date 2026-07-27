"ไหม" ชี้สหรัฐฯ ขึ้นภาษีแค่หนังตัวอย่าง ไม่กระทบมากนัก ห่วงปมแรงงานภาคบังคับ หวังรัฐบาลเปิดข้อมูลเจรจาให้ ปชช.รู้บ้าง

‘ศิริกัญญา‘ ชี้เป็นแค่ทีเซอร์สหรัฐฯ ขึ้นภาษี ยังไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมาก ห่วงปมแรงงานภาคบังคับมากกว่า หวังรัฐบาลเปิดข้อมูลเจรจาให้ประชาชนรู้บ้าง
วันนี้ (27 ก.ค.69) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกา ขึ้นภาษีและไทยได้รับผลกระทบว่า รอบนี้เราโดนมาตรา 301 คือการใช้แรงงานภาคบังคับ เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มหรือทีเซอร์ แต่แค่ทีเซอร์เราก็โดนระดับสูงสุดคือ 12.5% อยู่ในกลุ่มบน จึงขอเรียกร้องไปที่รัฐบาลและนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพราะก่อนหน้านี้มีการพูดคุยว่าจะเร่งเจรจาเจรจาให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการประกาศคือ 24 ก.ค.69 แต่ไม่แน่ใจว่าการเจรจาจบสิ้นไปแล้วจริง ๆ หรือไม่ เพราะเห็นไปสหรัฐฯ อยู่หลายรอบ ท้ายที่สุดดอกแรกแรงงานภาคบังคับเรายังโดนอยู่ที่ 12.5% และอีกขยักหนึ่งที่น่ารุนแรงมากกว่าคือ กรณีที่ถูกสอบสวนเรื่องการใช้กำลังการผลิตมากเกินควร ซึ่งการเจรจาจะมีกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ในปลายปี 68 ในนั้นคือการโดนภาษี 19% แต่รอบนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าเดิม เช่น กรณีที่เป็นแรงงานบังคับ 12.5% ก็ยังได้รับการยกเว้นในหลายสินค้า และเป็นส่วนใหญ่ที่ได้ส่งออกไปสหรัฐฯ ด้วย แต่ข้อตกลงยังคงเป็นกรอบเดิม ซึ่งมีรายละเอียดที่ผูกมัดประเทศไทยพอสมควร จึงอยากสอบถามว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดเผยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
“แน่อนเราทราบดี ว่าเป็นความลับ ที่เราต้องเจอในกระบวนการเจรจา ถ้าจำกันได้ในสมัยรองนายกฯ พิชัย ไปเจรจาตอนจะโดน 36% ก็มีการออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นระยะว่า มีสินค้าตัวไหนเอาเข้าไปอยู่ในกระบวนการเจรจาบ้าง ทั้งข้าวโพด น้ำมัน เครื่องบินที่จะไปซื้อเพิ่มเติม แต่ครั้งนี้ไม่มีเลย และประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เลย จึงมีข้อกังวลตามมา ว่าจะมีการเจรจาอะไร ที่จะทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ ไม่ได้รับรู้ล่วงหน้า”
นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า รัฐบาลสามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้ ภายใต้กรอบที่เป็นความลับ อาจจะต้องเปิดเผยเบื้องต้นว่า มีการเพิ่มเติมสินค้าตัวไหนเข้ามาหรือไม่ หรือข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวกับภาษี เช่น กฎระเบียบ เราจะใช้กฎระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรตามสหรัฐฯ หรือไม่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ไม่ติดแต่ไม่ได้มีการสื่อสารจากฝั่งรัฐบาลเท่าที่ควร
เมื่อถามว่า การปรับเรื่องกำแพงภาษีครั้งนี้กระทบกับเศรษฐกิจของไทยมากน้อยแค่ไหน นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า รอบภาษี 12.5% ไม่ได้กระทบกับไทยมาก จึงไม่กังวลมากเพราะมีข้อยกเว้นอยู่ มีรายการสินค้าที่จะถูกเก็บภาษี 12.5% และเป็นสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งออกไปสหรัฐฯ เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ก็ไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าที่เก็บภาษีเพิ่มเติม เรียกได้ว่าโล่งใจไปได้เปลราหนึ่ง ถึงแม้เราจะโดนเยอะกว่าชาวบ้านก็ตาม แต่คิดว่าขั้นต่อไปที่ต้องมีการสอบสวน การใช้กำลังผลิตมากเกินควร ที่จะเป็นตัวที่หนักกว่าที่ผ่านมา