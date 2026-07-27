ล้างบางเกษตร! “สุริยะ” เข็นโผย้ายใหญ่ระดับบิ๊กเข้า ครม.วันนี้ อ้างปรับทัพเร่งทำผลงาน กลัวฝ่ายค้านซักฟอก

จับตาที่ประชุม ครม. 27 ก.ค. “สุริยะ” เตรียมเสนอรายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายตำแหน่งสำคัญ อ้างเพื่อปรับทัพขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล หลังประเมินผลงานช่วง 90 วันแรกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หวั่ยโดนฝ่ายค้านอภิปราย
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (27 ก.ค.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอวารณะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวง โดยอ้างเหตุผลเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารและเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล
รายชื่อที่คาดว่าจะมีการเสนอให้ ครม.พิจารณา ประกอบด้วย นายศรัญญู พูลลาภ อธิบดีกรมหม่อนไหม ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน, นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไปเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ มกอช.
ขณะที่นายวิทยา แก้วมี อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีชื่อย้ายไปเป็นอธิบดีกรมชลประทาน ส่วนนางสาวอิงอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มีชื่อขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านนางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง และนายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน มีชื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่นางสาวสุมิตรา วัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มีชื่อไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง หรืออาจได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวง
สำหรับนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีรายงานว่าอาจย้ายไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม หรืออาจดำรงตำแหน่งเดิม ขณะที่นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อเป็นแคนดิเดตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรืออาจอยู่ในตำแหน่งเดิม
นอกจากนี้ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีรายชื่อเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การปรับโยกย้ายครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล หลังจากประเมินผลการทำงานในช่วง 90 วันที่ผ่านมา พบว่าหลายหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
รายงานข่าวระบุอีกว่า นายสุริยะต้องการปรับทีมผู้บริหารระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และผลักดันนโยบายสำคัญให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เนื่องจากกังวลว่าหากผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจกลายเป็นประเด็นให้ฝ่ายค้านหยิบยกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า จะมีการโยกย้ายครั้งใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายตำแหน่ง เนื่องจากฝ่ายการเมืองพยายามกดดันข้าราชการระดับสูง ให้จัดหา “เงินทอน 25%” จากโครงการต่างๆ ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2570 ซึ่งคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในช่วงเดือนกันยายนนี้ หากผู้บริหารคนใดไม่ยอมดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว อาจต้องเผชิญการโยกย้ายระลอกใหม่ โดยการพิจารณาไม่ได้ยึดหลักความรู้ความสามารถ ผลงาน ความทุ่มเท หรือระบบอาวุโส