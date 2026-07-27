“วัชรพงศ์" โต้เดือด หลัง ปชน.แฉผู้ช่วย สส.ภท.โอนเงินให้ผู้สมัคร สว.-ย้อนถามถ้า สส.ส้มโกงเงิน-พัวพันยา ผู้นำจิตวิญญาณพรรคต้องผิดด้วหรือไม่

“วัชรพงศ์" ย้อนเดือด "พรรคประชาชน" เคลียร์ปม “สส.ส้ม แฉ “ดีลเลือก สว.เหมือนจะไม่มีวันพรุ่งนี้ หักหลังราวดับสูญ” ใช่ฮั้วหรือไม่ ก่อนตบรางวัลส่งลง สส.กทม. แทนพื้นที่ "ไอซ์ รักชนก" สำเร็จ ถามเจ็บถ้า สส.โกงเงิน-พันยาเสพติด "ย.ช." กับผู้นำทางจิตวิญญาณส้มต้องผิดด้วยหรือไม่ หลังโยงภูมิใจไทยเอี่ยวปมผู้ช่วย สส.โอนเงิน
วันที่ 27 กค. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีเวทีเสวนา “ครบรอบ 2 ปี เลือก สว. เจาะลึกหลักฐานคดีฮั้ว สว. (ภาค 2)” ซึ่งจัดขึ้นโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน และนายยิ่งชีพ อัชณานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ที่อ้างว่า นายสุบิน ศักดา เป็นผู้ช่วยของ นายพิชัย ชมภูพล สส.สุราษฎร์ธานี พรรคภูมิใจไทย มีการโอนเงินให้ผู้สมัคร สว. 10 คน และโยงความผิดมาที่พรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องด้วย ว่า ขออย่าพยายามสร้างกระแสและใส่ร้ายมาที่พรรคภูมิใจไทย เรื่องดังกล่าวต้องรอให้มีการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรม จะมาใช้ศาลเตี้ยตัดสินล่วงหน้าไม่ได้ และขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายและไม่เกี่ยวข้องกับการเลือก สว. ใครจะทำผิดหรือแอบอ้างอย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับพรรค พร้อมเปรียบเทียบเชิงตั้งคำถามว่า เช่นเดียวกับกรณี สส.พรรคประชาชน ที่ฉ้อโกงเงิน หรือผู้สมัคร สส. เกี่ยวกับยาเสพติด ก็ไม่ได้หมายความว่า “ย.ช.” ที่ทำตัวเป็นสาขาพรรคส้ม หรือผู้นำทางจิตวิญญาณ จะต้องร่วมกระทำผิดเช่นนั้นด้วยหรือไม่
นายวัชรพงศ์ กล่าวตั้งคำถามกลับไปยัง นายยิ่งชีพ กลุ่ม สว.ประชาชน และพรรคประชาชน ถึงมาตรฐานในการเลือกตั้ง สว. ปี 2567 โดยหยิบยกกรณีของ “ปาล์ม” น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล อดีตผู้สมัคร สว. ที่สอบตก และเคยโพสต์ข้อความระบุว่า “ไม่เสียใจเลยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ เพราะปาล์มทำเต็มที่แล้ว และเราไม่ได้ผิดคำพูดหรือโกหกใครเพื่อเข้ามาตรงนี้ หลายคนดีลเหมือนจะไม่มีพรุ่งนี้ หักหลังทุกคนราวกับว่าไม่ต้องกลับมาใช้ชีวิตในสังคมแล้ว” และไม่รู้ว่าพรรคประชาชนต้องการปิดปาก น.ส.ชลณัฏฐ์ เพราะเกรงว่าจะมาแฉกระบวนการฮั้ว สว. ของ สว.ประชาชน ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า เป็นผู้ริเริ่มแคมเปญหรือไม่ เนื่องจากเวลาต่อมา พรรคประชาชนได้ให้ น.ส.ชลณัฏฐ์ มาลงสมัคร สส.กทม. เขต 28 แทน น.ส.รักชนก ศรีนอก ที่เลื่อนไปอยู่บัญชีรายชื่อ จนกระทั่งท้ายที่สุดได้เป็น สส.กทม.สมใจ
"อยากถามว่าแบบนี้เรียกว่าฮั้วหรือไม่ และที่ผ่านมา สว.ประชาชน มีการดีลและหักหลังอะไรกันก่อน จนสุดท้ายโชคดี น.ส.ชลณัฏฐ์ได้เป็น สส. ในที่สุด ช่วยตอบที" นายวัชรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย