“แสวง” โต้ฝ่ายค้าน กกต.ทำคดีฮั้วสว.มีกระบวนการหาข้อเท็จจริง สอบพยานแถลงบนเวทีตรงเคยให้การหรือไม่

เลขาฯกกต. โต้ฝ่ายค้าน กกต.ทำคดีฮั้วสว. มีกระบวนการแสวงหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริง ต้องตรวจสอบว่าพยานที่แถลงบนเวทีตรงกับที่เคยให้การไว้หรือไม่ ยืนยันต่างคนต่างทำหน้าที่ให้เรื่องออกมาดี ไม่คิดว่าฝ่ายค้านอ้างจะฟ้องเป็นเกมการเมือง
วันนี้ (26 ก.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านได้จัดเวทีเปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. เป็นครั้งที่ 2 โดยพาดพิงถึงนายแสวงว่า นอกจากรับฟังการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายค้านแล้ว ก็จำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยตามหน้าที่ของ กกต. นายแสวง ชี้แจงว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงต้องมีการพิสูจน์ ซึ่งเราต้องทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอยู่แล้ว โดยการรับฟัง บางครั้งก็ได้เป็นความคิดเห็น แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริง หรือมีหลักฐานใหม่ กกต. ก็ต้องดูว่าผู้ที่พูดนั้นเป็นพยานในสำนวนอยู่หรือไม่ ถ้าเป็นพยานในสำนวน ก็ต้องตรวจสอบว่า พยานผู้นั้นให้การไว้ในสำนวนว่าอย่างไร ตรงกับที่มาแถลงหรือไม่
ส่วนข้อสังเกตว่า พยานที่มาร่วมแถลงในเวทีของฝ่ายค้านนั้นเป็นอดีตผู้สมัคร สว. ทั้งหมด นายแสวง ย้ำว่า อยู่ที่ข้อเท็จจริง เราต้องดูว่าสิ่งที่ท่านมาชี้แจงอย่างไรเราก็ต้องตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวซักอีกว่า ในการประชุมพิจารณาสำนวนคดีของ กกต. ชุดใหญ่ที่เหลืออยู่ ต้องเพิ่มกระบวนการตรวจสอบว่าสิ่งที่พยานได้แถลงนั้นตรงกับที่ให้การในสำนวนหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เรามีกระบวนการทำงาน ศาลฎีกาได้วางแนวไว้เรื่องคดี สว. เมื่อ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า ระบบการไต่สวน สำนักงาน กกต. ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริง เพื่อให้ศาลตัดสินได้อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม มองการที่ฝ่ายค้านอาจเล่นเกมเพื่อฟ้อง กกต. ตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรนั้น นายแสวง กล่าวว่า ไม่ได้คิดว่าเป็นการเล่นเกมอะไร แต่เป็นการต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อให้เรื่องออกมาดี