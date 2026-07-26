"ปลัดมท." มอบอำนาจผู้ว่าฯ ปฏิบัติราชการแทน คุมรถหลวงท้องถิ่น เน้นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารฯ ตามระเบียบใช้และรักษายานพาหนะฉบับใหม่

ปลัดมหาดไทย มอบอำนาจ "ผู้ว่าฯทั่วประเทศ" ปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบฯ "การใช้และรักษายานพาหนะ" ฉบับใหม่ เฉพาะกับ อปท. 7 พันแห่ง หลังออกระเบียบฯ "เจาะจง" ทั้ง รถประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และรถส่วนกลาง เผยให้อำนาจพิจารณาทำความตกลงก่อนปฏิบัติ หาก อปท.ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ การใช้หรือเปลี่ยนแปลง "รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถประจำตำแหน่ง"
วันนี้ (26 ก.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนคำสั่ง 2 ฉบับ ที่ลงนามโดย นายอรรถสิทธิ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ ปฏิบัติราชการแทน
ภายหลัง ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2569
ฉบับแรกที่ 1607/2569 แจ้งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการพิจารณาทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนการปฏิบัติ
กรณี อปท.ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถประจำตำแหน่ง หรือ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประเภท รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถประจำตำแหน่ง หรือ รถยนต์ประจำตำแหน่ง เป็นรถส่วนกลาง
อีกฉบับ 1608/2569 แจ้งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการพิจารณาอนุมัติ ให้ อปท. ยกเว้นการปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โดย คำสั่งทั้ง 2 ฉบับ มีขอบเขตการมอบอำนาจเรื่องรถราชการท้องถิ่น
ซึ่งการทำความตกลงเรื่องรถ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะสามารถพิจารณาแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะของอปท.พ.ศ. 2569 ได้
รวมถึงการเปลี่ยนประเภทรถฯ สามารถอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง หรือรถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นรถยนต์ส่วนกลาง
โดยสามารถ ยกระเบียบเงินอุดหนุน รวมถึงการพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569
"คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ให้การบริหารงานของท้องถิ่นรวดเร็วขึ้น เช่น ลดขั้นตอนไม่ต้องส่งเรื่องไปส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด"
สำหรับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะของ อปท.พ.ศ. 2569 ที่ลงนาม โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะ รมว.มหาดไทย มีสารสำคัญ ประกอบด้วย การแบ่งประเภทรถราชการระเบียบมีการควบคุมและแบ่งประเภทรถยนต์เพื่อความชัดเจนในการใช้งาน
กรณี รถประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด โดยห้าม อปท. นำเงินนอกงบประมาณมาสมทบเพื่อจัดหารถประจำตำแหน่งที่เกินกว่าเกณฑ์หรือขนาดเครื่องยนต์/กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่กระทรวงกำหนดอย่างเด็ดขาด
ระเบียบฉบับนี้ เจาะจงไปที่ "ผู้ใช้รถยนต์ประจําตําแหน่ง" โดย ยังใช้ตามระเบียบเดิม เช่น เมื่อมีอายุใช้งานแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และรถส่วนกลาง ใช้มาแล้ว 5 ปี สามารถพิจารณาจัดหารรถใหม่ทดแทนได้
ส่วนกรณีที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีที่รถยนต์ประจําตําแหน่ง เช่น การสูญหายเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถยนต์ประจําตําแหน่ง หรืออนุญาตให้บุคคลอื่น นํารถยนต์ประจําตําแหน่งไปใช้นอกเหนือหน้าที่ปกติ
"ผู้ใช้รถยนต์ประจําตําแหน่ง ต้องรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนความสูญหาย แม้ด้วยเหตุสุดวิสัย ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก่รถยนต์ประจําตําแหน่ง เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ให้ผู้ใช้รถยนต์ประจําตําแหน่งเป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของ อปท.นั้น"
แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ขับขี่ ซึ่ง "มิใช่พนักงานขับรถ หรือผู้ใช้รถยนต์ประจําตําแหน่ง" ผู้ใช้รถยนต์ประจําตําแหน่งต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คงสภาพดี ตามเดิมในระหว่างที่ดําเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ หาก อปท.มีความจําเป็นต้องใช้รถคันนั้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติ ซ่อมรถคันนั้น โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้
สำหรับ กรณี รถส่วนกลาง เป็นรถยนต์ที่ใช้เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของ อปท. หรือใช้ในส่วนราชการทั่วไป
กรณี รถรับรองที่จัดไว้เพื่อรับรองรองแขกเมือง หรือบุคคลสำคัญที่มาตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
การเก็บรักษาและความรับผิดชอบรถประจำตำแหน่ง ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและเก็บรักษาด้วยตนเองรถ
กรณี ส่วนกลาง ต้องเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัยของ อปท. เช่น ลานจอดรถ หรือโรงจอดรถราชการ หากมีความจำเป็นต้องจอดนอกสถานที่ ต้องได้รับการอนุญาตเป็นกรณีเฉพาะจากผู้บริหารท้องถิ่น
กรณีสูญหายหรือเสียหาย หากเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้หรือผู้รับผิดชอบ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งและอาจโดนโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและรถรับรอง สามารถเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาจากเงินงบประมาณของ อปท. ได้ตามจริง
"กรณี รถประจำตำแหน่ง ผู้ใช้สิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงเองสำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน เว้นแต่เป็นการใช้รถในภารกิจราชการนอกเหนือจากงานประจำหรือเดินทางไปราชการต่างพื้นที่"
สำหรับ การควบคุม การจดบันทึก และการตรวจมลพิษการบันทึกข้อมูล กำหนดให้ผู้ขับขี่หรือผู้ขอใช้รถจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการนำรถราชการไปเอื้อประโยชน์ส่วนตน
นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกๆ 15,000 กิโลเมตร เพื่อรักษาสภาพและลดมลพิษทางอากาศ
รวมถึง บทกำหนดโทษผู้ใดนำรถยนต์ราชการไปใช้โดยมิชอบ ฝ่าฝืนระเบียบ หรือนำไปใช้ในกิจการส่วนตัว ถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย (เช่น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกฎหมาย ป.ป.ช.)