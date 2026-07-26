“ศุภชัย” เย้ย "เทวฤทธิ์” ขโมยร้องจับโจร หลังผลสว.ไม่ตามคาด เลยประสานพรรคโจมตีทั้งที่คดียังไม่ถูกชี้มูล

มือกฏหมายภท. ฟาดกลับ “สว.เทวฤทธิ์” ปมฮั้ว สว. เปรียบ “ขโมยร้องจับโจร” หลังผลเลือก สว. ไม่เป็นไปตามคาด เป็นหนามทิ่มแทงหัวใจ เดินหน้าประสานพรรคการเมือง โจมตีและปลุกกระแสต่อเนื่องทั้งที่คดียังไม่ถูกชี้มูล
วันที่ (26 ก.ค.) นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าท่าน สว.เทวฤทธิ์ มณีฉาย ชี้แจงตามที่ผมได้แสดงความเห็นอย่างน่าสนใจ ท่านบอกว่าการชุมนุมกันที่เมืองทอง ของ สว.ประชาชน หรือ สว.สีส้ม มี กกต.มาสังเกตการณ์ด้วย
แต่ท่านกล้าปฏิเสธมั้ยว่าก่อนจะมาพบกันที่เมืองทองจนล้นห้องมากมายขนาดนั้น ท่านก็คงนัดแนะพบกันก่อนหน้าแล้ว จะกี่ครั้งกี่หนตัวท่านๆก็คงทราบกันดี และทุกคราวก็คงไม่มี กกต.อยู่ด้วย แต่เป็นการปิดลับ
ที่แน่ๆ ตอนท่านเจอมาพบกัน ท่านคงไม่ได้นัดมาร้องคาระโอเกะ แต่ท่านคงระดมสมองกัน วางแผนกัน คิดสูตรกัน ว่าจะทำวิธีไหนเพื่อจะได้รับเลือกเป็น สว.และบุคคลที่ท่านจะเลือกก็คือคนกลุ่มนี้แหละ ไม่ข้ามไปเลือกคนอื่นนอกกลุ่ม สว.สีส้ม หรือ สว.ประชาชนเหมือนใครที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นจะผิดตรงไหน เพราะนัดคนที่“คอเดียวกัน“
และเมื่อมีการเลือกกันตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศ ผมก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าท่าน สว.เทวฤทธิ์ ก็จะเลือกผู้สมัครจากกลุ่มที่นัดพบกันนี้ หรือในทางกลับกันผู้สมัคร“คอเดียวกัน”ก็เตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเลือก ท่าน สว.เทวฤทธิ์ ตามแผนที่วางไว้และที่ท่านได้มาเป็น สว. ก็เพราะเหตุนี้
แต่หลังจากนั้น เมื่อผลการเลือก สว ออกมา สว ฝ่ายท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง ซึ่่งคงเป็นหนามที่ทิ่มแทงหัวใจท่านอยู่ ก็เลยโจมตีฝ่ายอื่นว่า มีการฮั้วเลือก สว .
จากนั้น ขับเคลื่อน ป่าวร้อง กล่าวหา กดดัน ปั่นกระแส ร้องเรียน กล่าวหา ใช้วาทกรรม โฆษณาชวนเชื่อ ฯลฯ สอดประสานกับกลุ่มการเมือง พรรคการเมือง และนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง จนมวลชนจำนวนหนึ่งปักใจเชื่อไปแล้วว่า ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคู่แข่งขันทางการเมืองนั้น มีพฤติกรรมความผิดไปแล้ว ทั้งๆ ที่ ยังไม่ได้ถูกชี้มูลขั้นต้นเลยด้วยซ้ำ
ท่านกล่าวหาว่าเขาเป็นโจร ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เป็น หากเขาเป็นโจร กรณีของท่านคงจะเป็น “ขโมยร้องจับโจร”กระมัง