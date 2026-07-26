"ไอติม" กาง 5 ฉากโกงเลือกสว. พร้อมเปิดชื่อสว.ส่อร่วมขบวนการ จี้ “อนุทิน-นักการเมืองน้ำเงิน” ตอบปมร้อน

ปธ.วิปฝ่ายค้าน กาง 5 ฉากโกงเลือก สว. พร้อมเปิดชื่อ “สว.” ส่อร่วมขบวนการโกง พร้อมจี้ “อนุทิน-นักการเมืองสีน้ำเงิน” ตอบปมร้อนร่วมขบวนการ
วันนี้ (26ก.ค.) ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวผ่านเวที เจาะลึกหลักฐานเกี่ยวกับคดีโกง สว. ภาค 2 กล่าวปิดท้ายเวทีตอนหนึ่งว่า จากการเรียบเรียงข้อมูลของขบวนการโกงสว. ที่ถูกกล่าวหา มี5 ฉากสำคัญ คือ 1.วางแผนแบ่งทีมยึดวุฒิสภา ก่อนเดือน พ.ค.67 โดยได้รับจากพยานบุคคลหลายส่วน เน้นไปที่จังหวัดขนาดเล็ก มีอำเภอไม่มาก เพื่อใช้จำนวนผู้สมัครไม่มาก 2.ให้แต่ละทีมจัดตั้ง จัดจ้างคนสมัครระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เกิด พ.ค.-มิ.ย.67 ซึ่งมีข้อมูลจากพยาน และไอลอว์ที่ทำให้เห็นว่ามีกระบวนการจ้างคนมาสมัคร เช่น กรณีของนายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม สว. เป็นต้น3.รวมพล เก็บตัวตามศูนย์ทำโพยก่อนเลือกระดับประเทศ 24-25 ก.ค.67 ตามจังหวัดต่างๆ เช่น โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา ที่มีพยานพบเห็นว่ามีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม คือ นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรองประธานสภาฯ นายสมเจตน์ ลิมปะพันธ์ สส.สุโขทัย พรรคภูมิใจไทย นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร อดีต สส.อยุธยา พรรคภูมิใจไทย ที่โรงแรมธารา แกรนด์ จ.ปทุมธานี ที่มีนักการเมืองที่ถูกพูดถึง เช่น นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ หรือ โกเกียรติ ว่า 4.เลือกตามโพยใบสั่ง และผลที่ปรากฎตามโพย และ5.การปฐมนิเทศก่อนการทำหน้าที่ สว. ช่วง ก.ค.67
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่านอกจากนักการเมืองจากพรรคการเมือง ตามสถานที่ประชุมโพยยังมีผู้ระบุว่าได้พบกับผู้สมัคร สว. ซึ่งปัจจุบบัน เป็น สว. เช่น นายสากล พูลศิริกุล นายสิทธิกร ธงยศ นายสมหมาย ศรีจันทร์ สว.นครพนม และยังมีสว.อีก 2 คนที่มีคนบอกว่าพบเห็น พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา และนางนงลักษ์ ก้านเขียว สว.สุโขทัย ที่ตนยังรอตรวจสอบ นอกจากนั้น คือ นายณัฐกิตติ์ หนูอด นายเดชสิทธิ์ ชูแก้ว นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว สว.นครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ เอกวานิช สว.ภูเก็ต ซึ่งทางโรงแรมที่มีประชุมทำโพยตนตรวจสอบแล้วว่ามีกล้องวงจรปิด เชื่อว่าหน่วยงานตรวจสอบจะสามารถเข้าถึงเพื่อนำมาตรวจสอบได้
นายพริษฐ์ กล่าวต่อโดยยอมรับว่าบางเรื่องเป็นข้อกล่าวหา แต่พยานบุคคลที่พูดสอดรับกับ เชื่อว่ามีมูล สิ่งที่จะคลายข้อสงสัยคือการชี้แจง ฝากไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกฯ นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตองประธานสภาฯ และ นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ บิดาของนายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ให้ชี้แจงในข้อกล่าวหาต่อการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการกับขบวนการทุจริตเลือกสว. หรือไม่ เพราะมีพยานรู้เห็นต่อการปรากฎตัวในสถานที่ต่างๆ ที่มีการประชุมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทุจริตเลือกสว.