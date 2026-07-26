"แสวง" ตรวจหน่วยเลือกตั้งร้อยเอ็ด ยันความพร้อม 100% รู้ผลไม่ทางการไม่เกิน 4 ทุ่ม ผู้ว่าฯปลื้มขั้นตอนไว

"เลขาฯ กกต." ตรวจหน่วยเลือกตั้งร้อยเอ็ด ยืนยันความพร้อม 100% บัตรใบเดียวนับง่าย คาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เกิน 22.00 น. เชิญชวนผู้มีสิทธิกว่า 1 ล้านคนออกมาลงคะแนน ด้าน ผวจ.ร้อยเอ็ด ร่วมใช้สิทธิตั้งแต่เช้า ปลื้มขั้นตอนไวไม่ถึง 1 นาที
วันนี้ (26 ก.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไป
ที่โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อไปดูการเตรียมความพร้อม การเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ. ซึ่งที่จุดดังกล่าวได้จัดพื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน เป็นหน่วยเลือกตั้ง ที่ 17 และหน่วยเลือกตั้งที่ 19 เขตเลือกตั้งที่ 1
เมื่อถึงเวลา 08.00น. นายแสวง และคณะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และสวดมนต์ ซึ่งเป็นเวลาของการเปิดให้ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ที่พบว่ามีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ ทั้งนี้ภายหลังการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นายแสวง ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 2539 หน่วย ได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกฯ อบจ. ตั้งแต่เวลา 8.00น. จนถึงเวลา 17.00น. จากการรายงานทุกหน่วยเลือกตั้งได้ทำการเปิดหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายแสวง กล่าวอีกว่า ส่วนสภาพอากาศวันนี้เป็นใจ เย็นสบาย รวมทั้งยังไม่มีรายงานเหตุผิดปกติ โดยสภาพอากาศเอื้ออำนวย หลังฝนตกในช่วงคืนที่ผ่านมา จึงเชื่อว่าจะช่วยให้ประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิได้สะดวก พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 1 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเข้ามาดูแลงบประมาณและพัฒนาจังหวัด
นายแสวง เผยอีกว่าภายหลังเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่นาน ทุกหน่วยดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ เนื่องจากประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงาน กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และระบบประสานงานไว้ครบถ้วน
สำหรับเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 65 โดยอ้างอิงจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิกว่าร้อยละ 60 พร้อมหวังว่าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จะทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกผู้บริหารจังหวัดและออกมาใช้สิทธิตามเป้าหมาย
ส่วนการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง นายแสวง ระบุว่า จากรายงานที่ได้รับ ผู้สมัครทั้ง 3 คน หาเสียงอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่พบการหาเสียงเกินเวลาตามที่กำหนด โดยขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเพียง 1 เรื่อง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการหาเสียง แต่เป็นกรณีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายก อบจ.ก่อนเข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงาน กกต.ได้รับไว้ดำเนินการไต่สวนแล้ว
นายแสวง กล่าวว่า การรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 22.00 น. หากสภาพอากาศและการขนส่งเอกสารเป็นไปตามแผน ส่วนการนับคะแนนครั้งนี้จะรวดเร็วกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งเพียงประเภทเดียว ไม่มีความซับซ้อนเหมือนการเลือกตั้ง สส.ที่มีบัตรหลายประเภท จึงเชื่อว่าจะช่วยลดบัตรเสียและทำให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้าน นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงาน กกต.จังหวัดได้ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่คณะอนุกรรมการ ผู้ควบคุมระดับอำเภอ ไปจนถึงกรรมการประจำหน่วย โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านวิทยากร และครู ข. เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
นางพรรณวิภา กล่าวว่า กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครั้งนี้กว่า 80% เคยปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา จึงมีประสบการณ์และไม่กังวลต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งที่ผ่านมาสำนักงาน กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่เคยพบกรณีกรรมการประจำหน่วยกระทำผิดจนมีการลงโทษจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนา
“การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มีความพร้อมเต็ม 100% โดยประชาชนสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนได้ผ่านจอ LED ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด ขณะเดียวกันยังเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง "นางพรรณวิภา กล่าว"
จากนั้น นายแสวง และคณะ เดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ 31 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจุดนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว อยู่ลำดับที่ 172 ก็ได้เข้าคูหาทำการใช้สิทธิ์ โดยมีเลขา กกต. และคณะยืนสังเกตการณ์อยู่ด้านนอก
นายแสวง ได้สอบถามถึงการเตรียมความพร้อม จากนายสมจิต ชัยบัง ประธานประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้จัดเตรียมพื้นที่ให้กับผู้สังเกตการณ์
จากนั้น นายแสวง ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยเลือกตั้งจะทำการเช็คลิสต์ตามรายการ ทั้ง 2539 หน่วย โดยให้ กปน. ถือไว้ เพื่อเช็คกระบวนการทั้งหมด หากปฏิบัติตามนี้ จะไม่มีอะไรผิดพลาด สามารถช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากคนได้ สามารถเช็คได้ว่า ทำถูกต้องและทำครบหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ซักซ้อมกรรมการประจำหน่วยไปแล้ว พร้อมฝาก กปน.ว่า ในส่วนของภาคประชาชนได้มีการจัดเตรียมเก้าอี้ เพื่อให้เข้ามาสังเกตการณ์มีส่วนร่วม ซึ่ง โดยเฉพาะในช่วงการนับคะแนน ในระยะที่เห็นได้ ไม่เกิน 3 เมตร เห็นชัดเจนทั้งบัตรเลือกตั้งและเสียงขานที่ได้ยิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในการมีส่วนร่วม
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 1,060,000 คน ออกมาใช้สิทธิ์ ซึ่งช่วงเช้าจนถึงบ่ายอากาศดี ท้องฟ้าโปร่งใส พร้อมย้ำว่า กระบวนการใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ตั้งแต่เข้าคูหา รับบัตร จนถึงหย่อนบัตร นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ก่อนที่จะมาหน้าหน่วย ดังนั้น จึงอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์ เพื่อเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่บริหาร พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เจริญก้าวหน้า