“การดี” ยื่นขอพบ รมว.ดีอี จี้ทบทวนหรือยกเลิกโครงการ TH-AI Passport ชี้มี 5 ข้อกังวลใช้งบ 1.62 พันล.

ส.ส.ปชป. ยื่นหนังสือถึง รมว.ดีอี ขอเข้าพบจี้ทบทวนหรือยกเลิกโครงการ TH-AI Passport ชี้มี 5 ข้อกังวลใช้งบ 1.62 พันล้าน กระทบต่อความคุ้มค่าและประโยชน์สาธารณะ
วันนี้ (26ก.ค.) นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ทำหนังสือถึงนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อขอเข้าพบและยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทบทวนหรือพิจารณายกเลิกโครงการ TH-AI Passport ซึ่งใช้งบประมาณ 1,621 ล้านบาท โดยระบุว่าพบข้อสังเกตสำคัญ 5 ประเด็นที่อาจกระทบต่อความคุ้มค่าและประโยชน์สาธารณะ
หนังสือระบุว่า โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH-AI Passport) ของกระทรวงดีอี ได้รับการติดตามตรวจสอบจากคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางการดี เลียวไพโรจน์ ซึ่งพบข้อสังเกตสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ อธิปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงเงินภาษีของประชาชน
ด้วยเหตุนี้ คณะ สส. จึงประสงค์เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการ พร้อมหารือถึงข้อกังวลดังกล่าว และเสนอแนวทางในการแก้ไขหรือพิจารณายกเลิกโครงการ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือในช่วงเวลาอื่นตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร หากรัฐมนตรีไม่สะดวกในวันดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงขอความกรุณากำหนดวันนัดหมายใหม่ภายใน 3 วัน นับจากวันเสนอขอเข้าพบ เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลโดยเร็ว