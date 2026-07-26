ฝ่ายค้านเปิดเวทีโกงสว. ภาค 2 หลังเห็นภาพเครือข่าย-พรรค พยานปูดวลี ”สูตรนี้ลูกผมนั่งรมต.“ หลายรายถูกขู่หนัก

“ฝ่ายค้าน” เปิดเวทีโกงสว. ภาคสอง ชี้ ภาคแรก สังคมตาค้าง หลังเห็นภาพเครือข่าย-พรรคการเมือง จัดขบวนการโกงล่วงหน้า พยานโกงสว.ภูเก็ต แฉยิบขบวนการล็อกเลือก สว. ภาคใต้ ปูดวลีเด็ด ”เลือกตามสูตรนี้ลูกผมได้นั่งรมต.“ สส.ปชน.เผย พยานหลายรายถูกข่มขู่คุกคามหนัก จนไม่กล้าเปิดเผยตัวตน
วันนี้ (26 ก.ค.) ที่รัฐสภา คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) จัดเวทีเจาะลึกหลักฐานเกี่ยวกับคดีโกง สว. ภาค 2 โดยนำพยานที่รู้เห็นในกระบวนการทุจริตเลือกสว. ให้ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้แก่ พ.ต.อ.สมยศ สีหาบัว อดีตผู้สมัคร กลุ่ม15 จ.ภูเก็ต นายทรงยศ เหมหงษ์ อดีตผู้สมัครสว.กลุ่มที่16 จ.ภูเก็ต นายสมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้สมัคร สว.กลุ่ม4 จ.สุโขทัย นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท สว.กลุ่มสำรอง
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวเปิดเวทีตอนหนึ่งว่าคดีโกงสว. แม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา 2 ปี แต่ที่กังวลใจคือ เรื่องไปไม่ถึงศาล เพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมา เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ 4 ใน 7 กกต. ที่ถูกเห็นชอบโดย สว. ชุดปัจจุบัน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เกียร์ว่างและยังมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรม
“2 สัปดาห์ที่แล้วคือการสื่อสารเพื่อให้ร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบทำงานตรงไปตรงมาหรือไม่ โดยให้สังคมร่วมจับตาแบบไม่กระพริบตา ทั้งนี้หลักฐานที่ถูกเปิดทำให้สังคมตาค้าง เพราะมีโพยที่ผิดปกติ เพราะเห็น กกต. เดินริบโพย และตักเตือนให้เลือกโดยสุจริต และหนึ่งในผู้สมัคร คือ มงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา นอกจากนั้นก่อนมาเป็นโพยเลือกสว. มีขบวนการที่เตรียมการล่วงหน้า ไม่ใช่จัดทำโพย แลกเปลี่ยนคะแนนเป็นระบบ แต่จ้างคนโหวต จ้างคนสมัครในหลายจังหวัดที่พบเครือข่ายและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง” นายพริษฐ์ กล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่าขณะนี้ไม่ทราบว่า กกต. สั่งฟ้องหรือยกฟ้องใครวันใด นับจากนี้ก่อนถึงวันที่ กกต. มีมติ หากมีข้อมูลที่นำเสนอต่อสาธารณะถือเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของ กกต.
ด้านพ.ต.อ.สมยศ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในกระบวนการที่ตนเจอ มีบุคคลที่เป็นผู้ประสานงาน คือ นายวงศกร ชนะกิจ ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต พรรคภูมิใจไทย โดยนัดหมายรวมตัวตั้งแต่เดินทางจาก จ.ภูเก็ต เลี้ยงอาหารบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา และประชุมที่ โรงแรมย่านจ.ปทุมธานี ซึ่งในโรงแรมดังกล่าวพบผู้สมัคร สว. จาก จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ภูเก็ต ด้วย โดยจะเป็นการประชุมทีละจังหวัด มีผู้บรรยาย คนเดียว คือ โกเกียรติ จ.สตูล ซึ่งให้จดหมายเลขการเลือกในรอบแรก และเลือกรอบไขว้ ให้สวมเสื้อเหลือเป็นสัญลักษณ์กลุ่ม
“ระหว่างประชุม ผู้สมัคร สว. ชื่อ พี่แนบ ได้ถามว่าทำไมไม่มีชื่อตัวเอง ซึ่งโกเกียรติบอกว่าเป็นการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่พอใจ หลังจากนั้นผม พี่แนบ และ คุณสุรศักดิ์นั่งคุยกันว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะมีสมาชิกพรรคการเมืองมาเกี่ยวและเลือกตามที่กำหนด วันที่เกิดเหตุช่วงกลางคืนทีมงานของนายวงศก ถือซองขาวใส่ธนบัตรใบละ 1,000 บาทมาให้พี่แนบบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในกทม. จำนวน 10,000 บาท แต่ผมไม่ได้ ทำให้พี่แนบไม่รับซองใส่เงิน จากนั้นได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปพักที่อื่น” พ.ต.อ.สมยศ กล่าว
พ.ต.อ.สมยศ กล่าวต่อว่า การเลือกสว. เป็นแนวคิดที่ดี มีกลุ่มอาชีพที่เชี่ยวชาญเป็นตัวแทนกลั่นกรองกฎหมาย แต่รูปแบบการเลือกที่บอกว่า ได้เสนอผู้ใหญ่ในพรรคแล้วผู้ใหญ่ให้เอาตามนี้ ซึ่งเขาหลุดออกมาว่า หากเลือกสว.ตามสูตรนี้สำเร็จ ลูกผมจะมีตำแหน่งในรัฐบาล ซึ่งคำพูดที่ผมพูดนี้อยู่ในเอกสารให้ปากคำ
ทางด้าน นายสมนึก กล่าวว่า ในกรณีของตนนั้น ถูกประสานโดยบุคคล 2 คน โดย คนที่หนึ่งปัจจุบันเป็นสว. ส่วนก่อนหน้านั้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ของนายอนุทิน ชาญวีรกูลล สมัยเป็นรองนายกฯและรมว. และเป็นประธานขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ และคนที่สอง คือ เป็นที่ปรึกษา นายอนุทิน เมื่อครั้งเป็นรมว.มหาดไทย ทั้งนี้ในกระบวนการเลขาฯของคนที่หนึ่ง ได้ติดต่อให้ไปพบที่ร้านกาแฟ หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมระบุว่า มี10คนที่พร้อมเลือกไปด้วยกัน แต่เมื่อไปถึงพบว่ามีผู้มาร่วม 7 คน ซึ่งมี นพ.เปรมศักดิ์ เพียรยุระ สว. ด้วย ทั้งนี้ได้หารือถึงกระบวนการลงคะแนนที่กังวลว่าคนในกลุ่มอาจโกงกันได้ ทำให้ นพ.เปรมศักดิ์ บอกว่าให้พิจารณาจากชื่อต้น โดยให้เขียนชื่อต้น จากนั้นคนที่เหลือก็จะเป็นไปตามนั้น
นายสมนึกกล่าวต่อว่าในวันต่อมาได้นัดหารือกันโดยต้องลงทะเบียน 600 บาท เป็นค่าอาหารกล่องและค่าสถานที่ และแนะนำตัวทีละกลุ่ม ทั้งนี้ระหว่างหารือมีคนที่หนึ่งโทรศัพท์มาตามให้ไปที่ จ.อยุธยา เวลา 14.00 น. เพราะที่ พระนครเหนือเป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ตนไปตามนัดหมาย พร้อมกับพี่ชาย ที่เป็นผู้สมัครสว.กลุ่มอุตสาหกรรม จ.สุโขทัย ซึ่งคนที่มาพูดคุยกับตนและพี่ชาย บอกว่า ทางพรรครับเป็น สว.สาธารณสุข แต่ทางพรรคขอให้เซ็นต์ใบลาออกไว้ โดยไม่ลงวันที่และขอสำเนาบัตรประชาชนไว้ พร้อมบอกว่าไม่ต้องตกใจ จะควบคุมการยกมือตามนโยบายพรรคเท่านั้น
“อีกเรื่องคือ ต้องทำโพย โดยในโพยนั้นอาจไม่ได้เลือกเลขของตัวเอง แต่สัญญาว่าได้สว.แน่นอน ผมปรึกษากับพี่ชาย คนที่ให้ผมมาโปรไฟล์ดีเป็นระดับเป็นที่ปรึกษานายกฯ แล้วบอกว่าไม่ต้องหาเสียงแล้ว ผมยอมเซ็นต์ จากนั้นเข้าสู่กระบวนกาทำโพย มีคนหนุ่ม 5-6 คนสอนทำโพย พร้อมกับคนที่ผ่านจังหวัดสุโขทัยเกือบ 30 คน ทั้งนี้รอบแรกผมมีชื่ออยู่ แต่ทราบว่าโพยรอบสองถูกแก้ ให้เอา หัวหน้าอนามัย มาแทนผม และผมรู้ในเวลาต่อมาว่า คนที่มาแทนเป็นลูกน้องของคนประสานผมคนที่หนึ่ง โดยมีการปลุกไปแก้ใบ สว.3 ตอนตีสอง อย่างไรก็ผมตอนลงคะแนนผมกาตามโพยที่ให้ไว้” นายสมนึก กล่าว
ส่วนนางกุสุมาลวตี ให้ข้อมูลตอนหนึ่งว่ากระบวนการที่ทำให้การเลือกสว. ไม่เป็นไปตามกฎหมายมีแกนนำพรรคและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะมีการได้พบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานในกระบวนการ ทั้งนี้ในการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีหลักฐานที่เชื่อว่าหากส่งศาลจะมีผู้ที่ติดคุก เพราะมีเส้นทางการเงิน ทั้งนี้ตนยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้ช่วงหนึ่ง น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนขอขอบคุณพยานที่มาร่วมเวที เพราะทราบว่ามีกระบวนกรข่มขู่พยาน ทำให้พยานกลัว คุกคามประชิดตัวเข้าหาในพื้นที่ คนที่ปรากฎตัวบนเวทีตนขอขอบบคุณที่กล้ายืนยัน และนำข้อมูลที่อยู่ในสำนวนมาเปิดเผย