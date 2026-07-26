รัฐบาลย้ำ 31 ก.ค. ขาย “พันธบัตรออมพลัส” ผ่านแอปเป๋าตัง-แอปหุ้น 100 บ.ก็เริ่มได้ ดอกสูงสุด 2.80%

โฆษกรัฐบาล ย้ำ 31 ก.ค. นี้ รัฐบาลเปิดขาย “พันธบัตรออมพลัส” ผ่านแอปเป๋าตัง และแอปหุ้น มี 100 บาทก็เริ่มได้ ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80%
วันนี้ (26ก.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง ถึงการจำหน่าย “พันธบัตรออมพลัส” ซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยเริ่มลงทุนเพียง 100 บาท ก็ได้ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยพันธบัตรอายุ 3 ปี ให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปี และพันธบัตรอายุ 10 ปี ให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปี และยังมีประโยชน์ "พลัส" ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วย กล่าวคือ
• พลัสทุกเดือน เปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง
• พลัสผลตอบแทน ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจ เพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุน
• พลัสตลาดรอง ซื้อขายในตลาดรองได้ เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรม
นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า การจำหน่ายครั้งนี้ ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่าน 1) วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น 100 บาท เริ่ม 31 ก.ค. และ 2) Bond Connect Platform เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาท ผ่านธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม และแอปพลิเคชัน Streaming เริ่ม 3-5 ส.ค.
“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมผ่าน ‘พันธบัตรออมพลัส’ ทางเลือกการลงทุนที่มั่นคง เข้าถึงง่าย และให้ผลตอบแทนเหมาะสม ทุกบาทที่ออมช่วยสร้างความมั่นคงให้ตนเอง พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศ“ นางสาวรัชดา กล่าว