รัฐบาลย้ำกยศ.ดูแลใกล้ชิด แนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงคดี เตือนเช็คก่อนชำระหนี้ระวังมิจฉาชีพ

รองโฆษกรัฐบาลย้ำ กยศ. ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิด แนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดี พร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงิน
วันนี้ (26ก.ค.) ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา และการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตร พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืน เพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
ทั้งนี้ กยศ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระ สามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้ และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดี โดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID หรือแอปเป๋าตัง จากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวด ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ “ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract)”
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่า หากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ ต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่า ผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก กยศ. หรือไม่ เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ และต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด รวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่น เนื่องจาก กยศ. และผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจาก กยศ. จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัย คือ Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร หรือ ชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระ แต่หากไม่มั่นใจ สามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของ กยศ. ได้